O festival Arrebita transforma Portimão num parque de diversões gastronómico com mais de 30 chefs

Foi o primeiro grande festival gastronómico em tempos de pandemia, e o sucesso ditou que se repetisse depois da estreia em Portimão também em Idanha-a-Nova, e que voltasse agora, entre 21 e 22 de agosto, à casa de partida. O Arrebita Portimão volta a agitar as ruas e negócios do centro histórico da cidade reunindo mais de 30 chefs que nesta edição prestam tributo ao mar, a joia da coroa e do sul do país. Em ambos os dias há pelo menos um prato que dá destaque à sardinha, em homenagem ao Festival da Sardinha de Portimão, mas há outras espécies em foco como é o caso da cavala e do carapau.

O desafio lançado aos chefs este ano foi o de se inspirarem na costa portuguesa para criar o prato que vão servir. Esses pratos têm o preço fixo de 6 euros, sendo a entrada no festival gratuita — é bom levar apetite para correr as banquinhas todas.

Entre os mais de 30 chefs e cozinheiros, há muitos nomes jovens emergentes da cozinha e entre o cartaz final há seis que vêm de cozinhas premiadas com a famosa estrelinha Michelin.

Olhando para os menus de cada um dos dias é difícil não encontrar uma opção que agrade a todos. No dia 21, vão estar presentes chefs como João Viegas (Checkin, Faro) com sarda curada, brioche fumado em cinzas, plâncton, raízes picantes e soufflé de batata, Hugo Candeias (The Art Gate/Ofício – Lisboa) com uma sandes de aba estufada em brioche, Miguel Peres (Pigmeu – Lisboa) com a famosa bifana A Porcalhona, Marco Morais (F – Portimão) com um ceviche de corvina ou Hugo Brito (Boi Cavalo – Lisboa) com Artur Gomes e umas almôndegas de caldeirada com molho Xó. Ainda nesse dia, André Magalhães (Taberna das Flores, Lisboa) leva para a cidade um picadinho de carapau, e mantendo a temática do mar, Pedro Sousa (Sr. Lisboa, Lisboa) apresenta uma tosta com ostra e percebes, também Maurício Vale (SOI, Lisboa) com um bao bun burger coreano, Leandro Araújo (Cafezique, Loulé) e Rui Sequeira (Alameda, Faro) fazem parelha com um pão de cerveja, rillette de porco e maionese de gamba da Costa, Tomás Rocha e Rita Gama (Bicho Mau, Lisboa) vão cozinhar santoquetes que são croquetes frios de santola, maionese de algas e folhas verdes e ainda o pasteleiro Carlos Fernandes leva uma criação com o nome “Isto não é uma tarte de amêndoas e figo”.