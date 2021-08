Passeio de barco para ver os golfinhos – Oceanário

Reservas:218917000 ou reservas@oceanario.pt

Para fazer parte da vida marinha: ainda que seja em pleno rio Tejo, o Oceanário de Lisboa lançou uma nova experiência que leva os mais curiosos a ver os golfinhos no rio, agora que estas espécies voltaram a estas águas. A experiência pressupõe um passeio de barco, numa parceria com a Terra Incógnita, que permite então ver os golfinhos em meio selvagem, sendo Lisboa a única capital europeia em que é possível vê-los assim. O passeio faz-se na companhia de um biólogo marinho que vai ser o professor de serviço, e que vai apontar na direção também de outras espécies como gansos-patolas, andorinhas-do-mar, corvos-marinhos e por vezes até tubarões. A visita na lancha tem o custo de 48 euros por criança (6-12 anos) e 60 euros por adulto (+13 anos) e dura cerca de duas horas e meia. Com passeio e visita ao Oceanário incluída os preços sobrem para 67 euros e 87 euros, respetivamente.

Esplanada Provincia

Avenida da República 48B, Lisboa. Segunda a sábado 12h às 15h/19 às 22h30

Para comer com os cabelos ao vento: o Provincia, que é o mais recente restaurante do Grupo Non Basta, preparou-se para um verão quente e além do seu espaço interior — digno de medalha arquitetónica — ganhou agora uma esplanada para os dias de calor em plenas Avenidas Novas. O novo espaço tem cerca de 40 lugares, assentes num estrado de madeira, e prontos a receber comensais que queiram atirar-se às novidades do menu. O Provincia tem agora quatro sugestões de almoço fixas, que mudam quinzenalmente de acordo com os produtos da época que chegam da horta biológica do grupo, situada em Oeiras, bem como dos produtores portugueses com quem trabalham. Haverá sempre uma pizza, uma massa ou risotto, uma salada e um prato de grelha, e por mais 3 euros as sugestões vêm com uma bebida.

Musa da Bica com Pedro Abril

Calçada Salvador Correia de Sá, 2a, Lisboa. Segunda a quinta 17h às 01h, sexta e sábado 15h às 02h e domingo 15h às 00h

Para viver abril em agosto: a chef residente Leonor Godinho foi de férias (mas voltará) e a Musa da Bica ficou entregue a Pedro Abril durante todo o mês de agosto e até 7 de setembro. É um assalto à cozinha por um “marmanjo com grande andamento entre tachos e panelas”, dizem, que também é membro do coletivo de cozinheiros New Kids on The Block, e já passou por cozinhas como a do Sal Grosso, Casa da Comida ou Chapitô à Mesa. No menu da Bica, Pedro vai levar à mesa mexilhão frito com maionese de caril verde (6 euros), tártaro, gochujang e queijo de ovelha (8 euros), douradinhos no pão (8 euros), bao com cogumelo ostra e char siu (6 euros), waffle chicken sando (8 euros) e a surpreendente bola de Berlim com carnitas (7 euros). Para rematar, e com sinal de “obrigatório provar”, está o brownie com caramelo salgado e miso (4 euros).

Rota do Pitéu

Vários locais de Setúbal

Para comer até deixar de ter moedas: quem não é fã de um bom petisco a preço de amigo? Poucos devem ser os que não levantam o dedo. É por isso que a Rota do Pitéu, cuja primeira edição foi um sucesso, está de regresso a Setúbal até 31 de agosto. São 28 espaços sadinos que aderiram ao evento e que terão todos os dias um petisco em destaque pela módica quantia de 3,50 euros, uma pechincha que se come. De croquetes de choco a moelas, de uma bifana com molho de Moscatel ao choco frito em bolo do caco, das ostras aos ovos rotos, são muitos os pitéus em jogo nas quase três dezenas de restaurantes aderentes. O conselho é o de sempre: leve dinheiro trocadinho para facilitar os comes e bebes.

Peixaria by Euskalduna

Rua José Gomes Ferreira, 191, Porto. 936 481 061 ou geral@peixariabyeuskalduna.pt

Para ir ao peixe, mas em bom: o chef Vasco Coelho Santos é daqueles que não consegue estar parado e o seu projeto mais recente é uma boutique moderna de peixe, onde os clientes podem obter produtos personalizados e adaptados às necessidades, através de um serviço mais cuidado — é a Peixaria by Euskalduna. O espaço, muito clean e moderno, foi pensado pelo Atelier Mapa, que revestiu a peixaria em blocos cerâmicos esverdeados e quis dar o protagonismo ao produto destacando-o na vitrine central. As cores vivaças dos peixes e mariscos não passam despercebidas, nem tampouco a frescura dos moluscos, bivalves, algas halófitas e até do caviar. Aqui, a equipa do chef trabalhar para fazer chegar ao cliente particular ou até à restauração e hotelaria o melhor do produto nacional e à escolha do freguês. A Peixaria by Euskalduna abriu com olho na sustentabilidade e dá preferência a materiais que não o plástico, desde o transporte ao armazenamento, mas também no que diz respeito à pesca dos vários peixes e mariscos — a escolha recai numa pesca sustentável, de linha ou de rede, evitando produtos provenientes de pesca de arrasto e outros métodos intensivos.

Cinema ao ar livre – Cineclube de Vila do Conde

Rua do Lidador 147, Vila do Conde. Sextas de agosto 21h30. Entrada gratuita.

Para o cinema sair à rua: as noites de cinema ao ar livre há muito que são um habitué de verão, mas a pandemia interrompeu muitos desses ciclos veranis. Ainda assim, este ano o Cineclube de Vila do Conde decidiu que as noites de sexta-feira à noite, no mês de agosto, eram noites de cinema e decidiu bem. Os filmes são projetados todas as sextas às 21h30, no espaço exterior da SOLAR – Galeria de Arte Cinemática, e tem uma programação dedicada ao cinema documental musical. Esta sexta-feira passa o filme ” Onde está você, João Gilberto?”, de Georges Gachot, e a marcha segue com “Gimme Danger”, de Jim Jarmusch no dia 20 de agosto, e “Buena Vista Social Club”, de Wim Wenders no dia 27. A entrada é gratuita.

Saladas Lao-Bao

NorteShopping, The Cookbook. Rua Sara Afonso, 105-117, Loja FM06, Porto. 220 164 244. Segunda a sexta 12h às 22h30, sábados e domingos 12h às 22h.

Para comer bem e leve: o irmão mais novo do Boa-Bao, o Lao-Bao, fica no NorteShopping, no Porto, e continua a seguir um caminho marcado pela comida asiática, mas com um serviço mais simples e rápido. Este verão traz novidades no menu com uma seleção de saladas novas que fazem lembrar os sabores do Cambodja, da Indonésia e do Laos. São três as propostas no menu – salada picante de camarão, buddha bowl e salada de noodles e frango, até porque a comida asiática não tem sempre de vir para a mesa para ser sorvida a ferver. Os pratos também estão disponíveis para takeaway e delivery via Uber Eats.

Ferran Centelles no Six Senses

Quinta de Vale Abraão, Samodães, Lamego. reservations-dourovalley@sixsenses.com/ 254 660 600. Até 14 de agosto

Para aprender com os melhores: Ferran Centelles, o famoso sommelier da fundação elBulli, em Espanha, vai estar no Six Senses entre os dias 12 e 14 de agosto. Pela primeira vez no vale do Douro, Ferran virá ao Six Senses para partilhar os seus conhecimentos enológicos com a equipa e com quem quiser aprender mais sobre vinhos com as provas e jantares vínicos. O programa das festas estende-se até domingo com atividades diferentes em cada dia. Já na sexta, às 17h30, há prova privada de vinhos do Porto premium (150 euros/pessoa) e à noite, às 20h30, é tempo de um jantar vínico com a Real Companhia Velha no restaurante Vale de Abraão (220 euros/pessoa). A 14 de agosto, a prova é de vinhos do douro (120 euros/pessoa; 18h30), seguido de um jantar vínico com petiscos portugueses na Wine Library com a Protótipo Wines (150 euros/pessoa; 20h30). Ferran é um provador de vinhos e que contribui para os mais prestigiosos painéis de provas internacionais, isto além de continuar como diretor do departamento de bebidas do elBullifoundation. Resta saber o que dirá dos vinhos portugueses.

Novos pratos DeGema

DeGema Baixa – Rua do Almada, 249/ Foz do Douro – Rua Fonte da Luz, 217. Segunda a domingo 12h às 00h.

Para encher a barriga: a DeGema, a hamburgueria artesanal com sotaque do norte, preparou o verão com dois novos pratos very typical: as francesinhas e os cachorros artesanais. As duas especialidades vão passar a integrar a carta das hamburguerias DeGema da Baixa e da Foz do Douro, apesar de a marca de origem minhota já contar com sete espaços no norte do país distribuídos por Braga, Porto e Maia. Para quem pedir a francesinha há que contar com uma boa salsicha artesanal de porco preto, pá fumada, fiambre fumado, bife de alcatra e o molho típico, aqui criado pela chef Teresa Mendonça. Já o cachorro combina a também salsicha de porco preto com cebola confitada e mostarda Dijon, com uma mistura de queijo cheddar. O pão de ambos os novos pratos é caseirinho.

Ericeira Lovers – Prime Villas

Rua Ribeira da Baleia, 8, Ericeira. 969 88 27 88

Para respirar o ar junto ao mar: a poucos metros do coração da Ericeira e das suas praias mais centrais, o Ericeira Lovers – Prime Villas acabou de abrir portas ainda para receber quem tem férias para aproveitar estes dias. O novo alojamento é composto por um total de seis villas de tipologia T1 — três delas com piscina privada — e enquadradas na natureza que rodeia o empreendimento. Cada villa tem um quarto duplo ou twin, uma sala open space com kitchenette e um terraço privado, sendo que todas elas têm acesso à piscina central, rodeada de um grande relvado para que cada hóspede — mesmo famílias — possam aproveitar o espaço sem interferências na privacidade alheia. À chegada é entregue um cabaz de boas vindas com miminhos da região, assim como colchões, toalhas e lençóis de qualidade superior e um “menu” de almofadas especial, para quem tem gostos refinados na hora de dormir. O Ericeira Lovers – Prime Villas permite ainda que os hóspedes marquem aulas de yoga e surf no alojamento

Fazunchar

Vários locais de Figueiró dos Vinhos. 14 a 22 de agosto

Para apalpar território: Figueiró dos Vinhos volta a receber o Fazunchar entre 14 e 22 de agosto, naquela que é a 3ª edição do festival que quer motivar o encontro entre as pessoas, arte e território, com arte urbana, residências artísticas, exposições, workshops, conversas, concertos e visitas guiadas. No que diz respeito à arte urbana serão Elisa Capdevilla, Bosoletti, Perrine Honoré, Pantónio, Mariana Duarte Santos, Samina e Third os responsáveis por pintar os murais em vários locais de Figueiró dos Vinhos. No Museu e Centro de Artes pode ser vista a exposição de fotografia “Versos”, de Rute Ferraz. No dia 21, no adro da Igreja Matriz de Figueiró dos Vinhos, há concerto da dupla MIRAMAR (projeto de Frankie Chavez e Peixe). Esta edição apresenta também um workshop de stencil a 20 e 21 de agosto orientado por Samina e um workshop de ilustração com plasticina orientado por Mantraste, no dia 22. Agendadas para o último fim‑de‑semana de programação, entre os dias 20 e 22, há que destacar as habituais visitas guiadas pelas obras realizadas ao longo do evento, pela vila e pelas várias freguesias. A programação culmina depois no piquenique comunitário, no dia 22 no Jardim do Parque Municipal de Figueiró dos Vinhos.

Champagne & Oysters Bar

Praia de Santa Eulália, Olhos de Água – Albufeira. Reservas: 289 598 000. Segunda a domingo 17h à 01h.

Para estar à grande na praia: a praia de Santa Eulália tem este ano um Champagne & Oysters Bar durante o verão, daquelas combinações frescas para aproveitar de pé na areia e olhos no mar. O espaço tem acesso direto pela praia para clientes não hóspedes, ou pelo interior do resort para os hóspedes do Grande Real Santa Eulália Resort & Hotel Spa. Para beber pode escolher da carta entre os champanhes Perrier Joëut Blanc des blancs, Perrier Joëut Grand Brut, Mumm Cordon Rouge, Mumm Rose, M&M e ainda o espumante português Murganheira — há também sangria para os que preferem misturas e outros cocktails tradicionais. Já as ostras pode ser vendidas à unidade ou em parelha com o champanhe em combinações de seis, 12 ou 24 ostras.

Lidairada na Comenda

EN16, 336, São Pedro do Sul. 915 174 727. 14, 15, 27, 28 e 29 de agosto

Para bater o pé no meio do campo: está de regresso a música ao vivo a um dos espaços rurais de produção biológica mais icónicos da região de Lafões, a Quinta da Comenda, em São Pedro do Sul. Depois de uma primeira edição onde se reuniram nomes como Lula Pena, Tó Trips ou Angelica Salvi, a Lidairada regressa com espetáculos de JP Simões logo no primeiro dia de evento, a 14 de agosto, às 19h. No dia seguinte é apresentado o documentário “Bustarenga”, com a presença da realizadora Ana Maria Gomes no cineteatro Jaime Gralheiro (21h30). O cinema regressa a 27 de agosto na Quinta da Comenda (21h) onde será projetado o filme “Ainda há pastores”, de Jorge Pelicano. No dia 28, João Afonso apresenta “Viagens”, um espetáculo intimista, em trio, com as guitarras e efeitos de Miguel Fevereiro e de António Pinto. Para os mais novos existe ainda um ciclo de atividades programado pela Ciência Viva nos dias 15 e 29 de agosto (inscrições). Todas as atividades são gratuitas, com exceção dos concertos de JP Simões e João Afonso Trio, que terão um custo de 10 euros.

“Nunca mais é sábado” é uma rubrica que reúne as melhores sugestões para aproveitar o fim de semana.