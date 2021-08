Portugal venceu esta quinta-feira a Suécia, por 79-77, no arranque do Grupo C da segunda fase de pré-qualificação para o Mundial de basquetebol, que se está a disputar em Matosinhos.

A equipa lusa, que chegou ao intervalo a vencer por 38-32, teve em Sasa Borovnjak o seu melhor marcador, com 20 pontos.

Na sexta-feira, Portugal defronta o Luxemburgo, na segunda jornada, voltando a jogar com a Suécia na segunda-feira e os luxemburgueses na terça-feira, com os dois primeiros a passarem para a fase principal de apuramento.