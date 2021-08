Os talibãs asseguraram esta sexta-feira a sua posição no sul do Afeganistão ao conquistarem a capital da província de Helmand, Lashkar Gah. O domínio da localidade acontece um dia depois de os terroristas terem obtido o controlo de Kandahar, a segunda maior cidade do país, localizada também na região sul, e Herat, a terceira maior, na zona oeste.

Segundo adiantou fonte oficial à AFP, foi permitido que o exército e os funcionários políticos e administrativos abandonassem a cidade após ter sido acordado um cessar-fogo de 48 horas. Os oficiais foram deslocados para Camp Shorabak, uma antiga base aérea britânica, refere a Sky News.

De acordo com a mesma agência de notícias, durante a manhã desta sexta-feira, foi conquistada uma outra capital provincial, Chaghcharan, em Ghor, na zona centro do país, sem resistência.

Em oito dias, as forças talibãs capturaram quase metade das capitais de província afegãs e controlam atualmente a maior parte do norte, oeste e sul do país. A ofensiva foi lançada em maio, aproveitando a retirada final das tropas norte-americanas e estrangeiras, que deverá estar concluída até 31 de agosto. Os talibãs começaram por tomar conta de áreas ruais, onde não encontraram muita resistência, mas a conquista progrediu nos últimos dias, com vários centros urbanos a caírem nas mãos dos rebeldes.

EUA e Reino Unido vão enviar tropas para retirar oficiais

Estados Unidos da América e Reino Unido anunciaram que vão enviar contingentes militares para ajudar na retirada de oficiais das embaixadas em Cabul, ainda sob controlo governamental.

O Pentágono e o Departamento de Estado revelaram que serão deslocados cerca de três mil soldados nas próximas 48 horas para ajudar a retirar os seus funcionários, frisando que não se trata de uma evacuação ou de uma rendição. “A embaixada permanece aberta. Isto não é um abandono. Isto não é uma evacuação. Isto não é uma rendição”, declarou o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, segundo o The Washington Post. Os soldados serão colocados no aeroporto internacional de Cabul, para facilitar a saída dos oficiais e para acelerar a partida dos afegãos que ajudaram os Estados Unidos nos seus esforços militares.

Esta quinta-feira, o ministro da Defesa britânico, Ben Wallace, adiantou que o Reino Unido irá enviar 600 soldados por um “curto prazo”. Deverão chegar nos próximos dias. A embaixada será entretanto deslocada para uma zona segura, possivelmente para o centro da capital. “A segurança dos cidadãos britânicos, dos militares britânicos e dos ex-funcionários afegão é a nossa prioridade. Faremos todos os possíveis para assegurar que estão em segurança”, disse Wallace, citado pela Sky News.

Também o Canadá se prepara para enviar um contingente militar, noticiou a Associated Press, com base numa fonte próxima que não adiantou o número de tropas que serão deslocadas para Cabul.

Conselho de Segurança da ONU discute condenação das forças talibãs

O Conselho de Segurança das Nações Unidas está a trabalhar num comunicado que condenará os recentes ataques, que colocam em risco a paz e estabilidade do Afeganistão. O rascunho do documento, elaborado pela Estónia e Noruega, foi aprovado pelos 15 membros do conselho, refere a Reuters, que teve acesso ao documento.

De acordo com a agência de notícias, o texto declara que as Nações Unidas “não apoiam e não irão apoiar o estabelecimento de qualquer governo no Afeganistão que seja imposto através da força militar ou a restauração do Emirado Islâmico do Afeganistão”, o antigo estado totalitário criado pelos talibãs nos anos 90. “O Estado Islâmico do Afeganistão não é reconhecido pelas Nações Unidas”, garante.

“O Conselho de Segurança condena nos termos mais fortes possíveis os ataques armados pelas forças talibãs nas cidades e localidades afegãs, que resultaram num número elevado de mortes”, refere ainda o documento.