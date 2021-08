A juíza de instrução responsável pelo processo dos dois portugueses suspeitos de violação em Espanha considerou que existiram evidências de que os suspeitos recorreram a um “clima de intimidação” para levarem as jovens a praticarem sexo, refere o Correio da Manhã (artigo para assinantes).

Segundo o despacho, a que o Correio da Manhã teve acesso, a magistrada referiu que os alegados agressores apagaram deliberadamente a luz do quarto e deram “palmadas nas nádegas e beliscões” às vítimas, procurando assim intimidá-las. O uso do português entre os dois e o facto de um estar a observar enquanto o outro estava com uma das raparigas terá também contribuído para o clima de “domínio” e “medo” que levou a que as vítimas fossem “incapazes de reagir”.

O alegado crime remonta a 24 de julho, quando a Polícia Nacional espanhola deteve quatro homens, entre os 20 e os 30 anos, por agressão sexual a duas mulheres, de 22 e 23 anos, na localidade espanhola de Gijón, na província das Astúrias. De acordo com a queixa apresentada pelas vítimas nesse dia, pelas 6h30, teriam conhecido um dos alegados agressores num bar em Fomento e aceitado ir com ele para o hotel onde estava hospedado. No caminho, encontraram alguns amigos do rapaz e acabaram por ser violadas por eles. Terão aceitado fazer o que lhes era pedido para que as deixasse ir embora.

Dois dos quatro arguidos ficaram em prisão preventiva e assim permanecerão segundo esta última decisão judicial, pois a juíza de instrução, que considera haver fortes indícios de crime, disse existir perigo de fuga. Os outros dois saíram em liberdade.