A piscina construída a 35 metros de altura que une dois prédios residenciais no bairro de Nine Elms, no sudoeste de Londres, está mais uma vez a dar que falar. Se antes se aplaudia a irreverencia do projeto no condomínio de luxo Embassy Gardens, agora a piscina é vista por muitos como uma ostentação.

A famosa piscina tem vista para pontos turísticos como o London Eye e Westminster, mas quem tem vista para a piscina são os moradores de habitações sociais, motivo porque tem gerado inúmeros comentários depreciativos no Twitter.

It’s ok, I’m sure the tenants in the affordable housing who don’t have access to the pool won’t mind chipping in for repairs as part of their service charges — Kevin Gavigan (@kjgavigan) August 12, 2021

Na crónica “Sky Pool de Londres: um desastre que já aconteceu”, e arquiteto e colunista do Financial Times Edwin Heathcote considera que “só porque algo pode ser feito, não significa que deveria sê-lo.”

Heathcote afirma que a piscina de acrílico “esfrega na cara” daqueles que vivem em situações difíceis o “luxo transparente” de outras. “A Sky Pool é uma bugiganga de vidro” que não faz nada pela cidade a não ser “desprezá-la”, escreveu no seu artigo para o Financial Times.

Os moradores do sudoeste de Londres mostram-se indignados, pois as zonas londrinas como Nine Elms e Battersea ainda são partes consideradas carenciadas da capital de Inglaterra, conhecidas pelas enormes áreas de habitações sociais, que estão a ser afetadas pela valorização imobiliária daquela zona urbana.

“Temos vista da primeira fila para a Sky Pool, mas o que é triste para nós, que moramos em apartamentos partilhados [com várias famílias], é que nunca iremos ter acesso a ela”, disse Nadeem Iqbal ao The Guardian. O morador, que cresceu na África do Sul, um país que teve um regime de segregação racial, diz que “em Londres, a segregação de classes ainda é bastante má”.

“Temos uma hipoteca e pagamos o nosso arrendamento, mas todos os dias fazem-nos sentir inferiores, como os pobres de Nine Elms.”

A Sky Pool foi construída no Colorado e transportada até ao Reino Unido, onde foi submetida a extensos testes de resistência.