A modalidade de vacinação em “Casa Aberta” vai estar disponível este fim de semana apenas para os jovens com 16 e 17 anos de idade, anunciou a task-force de vacinação em comunicado enviado esta sexta-feira aos meios de comunicação social, acrescentando que a possibilidade de estes jovens recorrerem à modalidade “Casa Aberta” se prolongará depois do fim de semana.

O comunicado atualiza uma informação que o organismo liderado pelo vice-almirante Henrique Gouveia e Melo havia anunciado na quinta-feira. Inicialmente, a task-force disponibilizou a modalidade “Casa Aberta” para os jovens entre os 16 e os 17 anos apenas durante o fim de semana de 14 e 15 de agosto.

Agora, o organismo alargou esta possibilidade para os jovens de 16 anos e 17 anos durante tempo ilimitado — e não apenas durante o fim de semana.

“Embora já existam cerca de 165 mil jovens de 16 e 17 anos com agendamento confirmado para o fim de semana de 14 e 15 de agosto, foi decidido abrir a modalidade “Casa Aberta” a partir de amanhã, dia 14 de agosto, para a vacinação de primeiras doses para utentes que não estejam agendados e que não tenham sido infetados com Covid-19 nos últimos seis meses, com idade igual ou superior a 16 anos“, diz a task-force em comunicado.

“Durante o fim de semana de 14 e 15 de agosto a modalidade ‘Casa Aberta’ prevista será em exclusivo para os jovens de 16 e 17 anos. A partir de 16 de agosto, inclusive, a modalidade ‘Casa Aberta’ passará a estar disponível para todos os utentes com idade igual ou superior a 16 anos”, clarificou a task-force.

O organismo acrescenta ainda a explicação sobre como deve ser usado o sistema de “Casa Aberta”, com senhas digitais:

“Para usufruir do sistema de senha digital da modalidade ‘Casa Aberta’ é necessário que o utente aceda ao portal criado para o efeito e tire uma senha no próprio dia em que pretende ser vacinado, obrigatoriamente para um Centro de Vacinação localizado no seu concelho de residência. O número de senhas disponíveis está condicionadas a disponibilidade de vacinas em cada centro de vacinação.

Na solicitação da senha digital, o utente deve ter em atenção o seguinte:

Antecipadamente consultar no portal da afluência e verificar se o centro de vacinação pretendido tem o semáforo verde; Após preencher e submeter o formulário, deverá receber a sua senha digital com o respetivo número e hora prevista. As segundas doses serão sempre no local da primeira dose.

Nesta modalidade são vacinadas primeiras doses de utentes elegíveis que não estejam agendados e que não tenham sido infetados com Covid-19 nos últimos seis meses. Os horários de funcionamento da ‘Casa Aberta’ podem ser consultados aqui. A modalidade ‘Casa Aberta’ permite assegurar que todas as pessoas elegíveis são chamadas ao processo de vacinação.”

Nota: Artigo atualizado às 17h23, depois do envio de uma clarificação por parte da task-force.