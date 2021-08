(Em atualização)

Ashraf Ghani quebrou finalmente o silêncio e dirigiu-se este sábado à nação para defender a luta contra os talibãs, uma ameaça cada vez mais real à estabilidade e viabilidade do frágil governo afegão, que já pouco domínio tem sobre o território. Neste momento, apenas três grandes cidades, incluindo Cabul, estão sob domínio afegão, mas até a capital pode vir a cair em breve. Os talibãs encontram-se a apenas 50 quilómetros, em Pul-e-Alam, a capital da província de Logar, conquistada esta sexta-feira.

Numa mensagem previamente gravada e transmitida pela televisão, o Presidente do Afeganistão afirmou que a remobilização das forças armadas era a “grande prioridade” e prometeu tentar ajudar os vários milhões de deslocados provocados pelo conflito. Segundo as contas da ONU, desde maio, foram contabilizados 250 mil deslocados, dos quais 80% são mulheres e crianças.

“Na situação atual, a remobilização das nossas forças de defesa e segurança é a nossa grande prioridade. Passos sérios foram tomados nesse sentido”, declarou, citado pela AFP.

BREAKING: The President of Afghanistan has issued a video address to the nation to say he is "holding consultations with local leaders and international partners" on the Taliban's resurgence. Get the latest here: https://t.co/Udz6SIRu4V pic.twitter.com/BLWPi9ITgz — Sky News (@SkyNews) August 14, 2021

Ghani, que parece não ter qualquer intenção de abandonar o cargo ao contrário do que algumas notícias têm dado conta nos últimos dias, revelou que iniciou consultas com outros membros do governo, líderes políticos, representantes afegãos e parceiros internacionais, com o objetivo de encontrar “uma solução política razoável e certeira” que assegure a paz e estabilidade aos cidadãos afegãos. O resultado desses encontros será anunciado em breve, adiantou.

“Entendo que estão preocupados com o vosso futuro. Asseguro-vos como vosso Presidente que me vou concentrar em evitar a expansão da instabilidade, violência e dos deslocados”, disse, de acordo com a Al Jazeera. Ghani afirmou ainda que assumirá a “missão histórica” de impedir que “esta guerra imposta ao nosso povo cause mais mortes”, citou a AFP.

Talibãs cada vez mais perto de Cabul. São já 18 as capitais de província nas mãos dos rebeldes

Os talibãs conseguiram apoderar-se de toda a província de Logar, a sul de Cabul, noticia a Associated Press. A confirmação chega menos de um dia depois de as forças rebeldes terem conquistado a capital provincial, Pul-e-Alam, a apenas 50 quilómetros da capital.

Os terroristas estarão agora ainda mais perto, a 11 quilómetros de distância, adiantou à Associated Press uma legisladora de Logar, Hoda Ahmadi. De acordo com Stuart Ramsay, correspondente da Sky News no Afeganistão, as forças talibãs estarão a uns mero 20 minutos de Cabul.

"Kabul is not just surrounded, but it's really under pressure from the Taliban". Our chief correspondent @RamsaySky says the Taliban are "no more than 20 minutes away" from Kabul as the Afghan president issues a video address to the nation. Read more ???? https://t.co/opr9zIgCc1 pic.twitter.com/aqoQhsah0A — Sky News (@SkyNews) August 14, 2021

A Associated Press dá ainda conta de ofensivas noutras zonas do país, nomeadamente no norte do país, onde os talibãs atacaram a cidade de Mazar-e-Sharif a partir de vários pontos, confirmou um porta-voz do governador provincial, Munir Ahmad Farhad.

São já 18 as capitais provinciais afegãs dominadas pelos talibãs, após a conquista, este sábado de manhã, de Sharana, capital da província de Paktika, no sudeste do país. De acordo com o comunicado pelo porta-voz dos talibãs, Zabihullah Mujahid, no Twitter, “todos os postos de controlo defensivos na cidade foram conquistados”.