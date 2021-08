O dia 13 de julho de 2017 ficou para a história espanhola: no aeroporto de Córdoba (Andaluzia), os termómetros chegaram aos 46,9ºC, um máximo de sempre no país. Mais de quatro anos depois, Montoro, naquela província, acredita ter atingido uma nova marca: este sábado, registou 47,2ºC. O valor ainda é, porém, provisório e terá de ser validado pela entidade competente, a Agência Estatal de Meteorologia (Aemet).

De facto, esta não é a primeira vez que Montoro regista um novo máximo: em 2017, o município contabilizou uma impressionante temperatura de 47,3ºC, mas a Aemet não validou a marca devido a uma falha nos instrumentos de medição. Se Montoro quebrou o recorde ou não, só a Aemet poderá confirmar.

A Agência já tinha avisado que este sábado seria um dos dias mais quentes dos últimos anos em Espanha. E alertou que o país deveria preparar-se para a onda de calor “mais intensa, extensa e duradoura” deste verão, com temperaturas a chegar perto dos 47ºC no vale de Guadalquivir e na bacia do rio Ebro. Tudo resultado de uma massa de ar quente vinda da dorsal africana, rumo ao interior da península ibérica.

Em Portugal, o recorde de temperatura está nos 47,3 °C, registados na Amareleja, há 18 anos. Por cá, a onda de calor também se está a fazer sentir — embora o país não deva bater recordes —, levando a Direção-Geral da Saúde (DGS) a divulgar uma série de conselhos de proteção. A DGS recomenda, por exemplo, o aumento da ingestão de água ou sumos de fruta natural, até quando não se tem sede, e que se evite o consumo de bebidas alcoólicas.