A Rússia contabilizou este sábado mais 819 mortes relacionadas com a pandemia de covid-19, um novo máximo diário, e 22.144 novos casos de infeção, segundo um balanço das autoridades locais.

Do total de novos casos, cerca de 8,2%, são assintomáticos. Na sexta-feira, a Rússia já tinha registado um recorde de 815 mortes.

Em Moscovo, o epicentro da pandemia no país, o número de novas infeções permanece em queda com 2.317 caos nas últimas 24 horas, menos 8% do que no dia anterior.

Desde o início da pandemia, a Rússia verificou 6.579.212 casos de infeção e 169.683 óbitos.