A última grande cidade do norte do Afeganistão que ainda estava sob controlo do governo do país, Mazar-i-Sharif, caiu na noite deste sábado nas mãos dos talibãs, noticia o The New York Times. Isto significa que, entre as grandes cidades, o governo mantém agora apenas sob a sua alçada Cabul (a capital) e Jalalabad.

A tomada da cidade de Mazar-i-Sharif, capital da província de Balkh, aconteceu um dia depois de duas cidades importantes no sul e ocidente terem sido conquistas pelos talibãs. A cidade já estava cercada desde a semana passada.

O the New York Times conta que bastou uma hora desde a entrada dos rebeldes na cidade para que esta cedesse. As forças governamentais e militares acabariam por entregar o controlo. “As forças do governo e populares deixaram a cidade”, disse um comandante pró-governamental, Hashim Ahmadzai ao jornal norte-americano. “Os talibãs ocuparam edifícios governamentais e militares. Não houve resistência”, acrescentou. Os talibãs controlam, assim, agora, as zonas sul, ocidental e norte do país, numa altura em que se aproximam da capital.

É que, depois de terem conquistado na sexta-feira duas capitais de província e de passarem a controlar Kandahar, a segunda maior cidade do país, localizada na região sul, e Herat, a terceira maior, na zona oeste, nos dias anteriores, chegaram durante a tarde desse dia aos arredores de Cabul. Mazar-i-Sharif era até aqui, a par da capital, Cabul, e de Jalalabad, no leste do país, uma das três grandes cidades que ainda eram controladas pelo governo afegão.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O norte do país era onde, historicamente, se assistia a uma forte oposição contra os talibãs. A região foi o coração da resistência contra a ascenção do poder dos rebeldes, em 1996.