Um cliente brasileiro encomendou uma das mais recentes pérolas da Ferrari, o novo e híbrido plug-in SP90 Stradale, um modelo com um total de 1000 cv, conseguidos à custa da associação de um 4.0 V8 biturbo com 780 cv e três motores eléctricos, dois dos quais montados no eixo dianteiro. O superdesportivo italiano atinge 340 km/h e passa pelos 100 km/h em apenas 2,5 segundos, mas quando o condutor quer chegar mais tarde sem acordar o resto do condomínio, ou a família, o Stradale disponibiliza uma bateria com 7,9 kWh, o que garante uma autonomia em modo eléctrico (e exclusivamente com tracção à frente) de 25 km.

Para se tornar dono de um SP90 Stradale, o cliente brasileiro teve de realizar um esforço superior aos habitantes da esmagadora maioria dos países. Se não acredita, basta recordar que até em Portugal este modelo é bastante mais acessível (menos de metade), sendo o nosso país um dos locais em que o sistema fiscal mais penaliza este tipo de desportivos, pois taxa-os pela cilindrada, para depois juntar o CO 2 e, como cereja no topo do bolo, soma o IVA aos impostos anteriores.

Em Portugal, a Ferrari exige 440 mil euros por um SP90 Stradale, valor muito superior ao que é pedido a um fã da marca italiano, espanhol ou francês. Mas então o que dizer do preço desta bomba no Brasil, onde é proposto por 6,9 milhões de reais, aproximadamente 1,114 milhões de euros, segundo o Jornal do Carro local.

Um tal esforço do comprador mereceria uma atenção redobrada da empresa transportadora, mas não foi o caso. À chegada ao destino, o camionista brasileiro pôs o SP90 Stradale no elevador do camião, para o colocar no solo como se tratasse da mais frágil das peças de arte. Mas algo aconteceu e o elevador partiu-se. Resultado: caiu tudo no chão e com estrondo. Não são evidentes os danos provocados no Ferrari pela queda, mas só de ver o trambolhão faz faltar o ar…