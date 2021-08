O Rimac C_Two, que recentemente adoptou a denominação comercial Nevera, ainda não passou à produção, mas já se tornou no carro de série mais rápido do mundo no ¼ de milha com arranque parado.

O hiperdesportivo eléctrico croata, fabricado pela empresa de Mate Rimac, um poço tecnológico que além de produzir sistemas KERS para alguns F1, fez o mesmo com o Aston Martin Valkyrie e ainda fornece tecnologia à Porsche e à Hyundai/Kia, cumpriu os 402 metros em 8,582 segundos, franqueando a linha de chegada já a 269,58 km/h (167,51 mph).

A Rimac, que vai apresentar o Nevera durante a Monterey Car Week aos clientes norte-americanos, desafiou Brooks Weisblat, da Drag Times, para proceder à tentativa de record para um carro de produção, mesmo se estamos a falar de um modelo de que apenas serão fabricadas 150 unidades. E o Nevera que Weisblat conduziu na pista de Drag Race de Formoso, a norte de Los Angeles, estava equipado com pneus de estrada normais, os Michelin Pilot Sport 4S.

O melhor tempo do Rimac foi alcançado à terceira tentativa – e à segunda em que fez um burn out para aquecer os pneus – mas, segundo Brooks Weisblat, o Nevera continuou a devorar o ¼ de milha com arranque parado a um ritmo similar, ou seja, sem perder rendimento.

De acordo com a Drag Times, o Nevera cumpriu o ¼ de milha em 8,582 segundos e o 0-100 km/h em 2,0 segundos, em sintonia com os 8,6 segundos e 1,97 segundos reivindicados pelo fabricante. Veja aqui o vídeo, que deixa no ar a promessa de um frente a frente do Nevera contra o Model S Plaid, em que o desportivo mais rápido do mundo enfrenta o líder entre as berlinas familiares.