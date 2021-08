O Vizela venceu este sábado o Tondela por 2-1, em jogo da segunda jornada da I Liga de futebol, no qual os vizelenses estiveram a perder e Schettine marcou o golo da vitória aos 90+8.

Os tondelenses adiantaram-se no marcador aos 39 minutos, através de João Pedro, na conversão de uma grande penalidade, mas a equipa vizelense, regressada este ano ao primeiro escalão, igualou no arranque da segunda metade, por intermédio de Kiko Bondoso, aos 52, e completou a reviravolta no último minuto de compensação com um golo de Guilherme Schettine (90+8).

Com esta vitória, o Vizela, que atuou em casa emprestada, no estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, chega ao 10.º lugar, com três pontos, os mesmos que o seu adversário, que é para já quarto.