(Em atualização)

O sismo de magnitude 7,2 na escala de Richter que abalou este sábado o Haiti provocou vários mortos, confirmou o diretor da Proteção Civil, Jerry Chandler, segundo a AFP. O Sistema de Aviso de Tsunamis dos EUA chegou a emitir um alerta de tsunami após o abalo, mas acabou por retirá-lo pouco depois, segundo a Reuters e CNN.

“Há mortos, mas ainda não tenho um balanço preciso”, afirmou Chandler, adiantando que o primeiro-ministro do Haiti, Aruel Henry, está a caminho do centro de operações de emergência em Port-au-Prince.

De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o sismo ocorreu pelas 13h29 (hora de Lisboa), a dez quilómetros de profundidade. Isto significa que foi mais forte e menos profundo do que o terramoto que devastou o Haiti em 2010, provocando cerca de 100 mil mortos. O USGS está a prever um elevado número de vítimas e também prejuízos.

US Geological Survey is estimating "high casualties" and widespread disaster after a 7.2-magnitude earthquake strikes near Haiti. Follow live updates.https://t.co/lzr7QYf9Am pic.twitter.com/3zDfRg4KGq — CNN Breaking News (@cnnbrk) August 14, 2021

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O abalo, com epicentro a cinco quilómetros da localidade de Petit Trou de Nippes, foi sentido na capital do país, Port-au-Prince, que fica a cerca de 150 quilómetros, e noutras regiões das Caraíbas. O Sistema de Aviso de Tsunamis dos EUA emitiu um alerta, dizendo que são previstas “ondas de tsunami para algumas zonas costeiras”, mas o aviso de tsunami foi entretanto retirado. Ainda assim, relata a Reuters, os meios de comunicação do Haiti estão a noticiar que vários habitantes das zonas costeiras fugiram para zonas montanhosas.

O sismo foi registado pelo USGS e também pelo Centro Sismológico Euro-Mediterrânico (CSEM), sediado em França. Este último registou, na última hora, várias réplicas na região do Haiti, com magnitude de 4.

Abanão foi sentido em Cuba e Jamaica

Segundo a Reuters, o abalo foi sentido nas ilhas vizinhas de Cuba e Jamaica. Danny Bailey, um residente em Kingston, capital da Jamaica, disse à agência de notícias que acordou com o abanão. “O meu telhado fez barulho”, contou o homem de 49 anos. Daniel Ross, que vive na cidade cubana de Guantanamo, deu conta do medo que é sentido pela população. “Passaram vários anos desde que tivemos um sismo assim tão forte”, afirmou.

Sismo terá feito estragos em pelo menos em duas cidades haitianas

Ainda sem um balanço oficial, vídeos e fotografias que circulam nas redes sociais dão conta de estragos provocados pelo sismo em pelo menos duas cidades haitianas, refere o The New York Times: Les Cayes e Jeremie. Widchell Augustin, residente na primeira localidade, contou ao jornal norte-americano que houve várias casas que caíram e que há pessoas presas debaixo dos escombros. “Conseguimos ouvir as pessoas a gritar.”