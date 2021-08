Um avião-cisterna russo que estava a ser usado para combater os incêndios na Turquia despenhou-se ao início da tarde deste sábado provocando a morte dos oito tripulantes, confirmou o governo da Rússia.

O acidente aconteceu pelas 13h30 (hora de Lisboa), em Kahramanmarash, no sudeste da Turquia, informou o Ministério da Defesa russo. A aeronave, que tinha sido fretada à Rússia para ajudar a combater os incêndios que assolam a região, embateu contra uma montanha quando se preparava para combater um fogo que começou este sábado à tarde. Após largar a água, não conseguiu voltar a subir por motivos ainda desconhecidos.

Segundo o governador da região, Omer Faruk Coskun, a aeronave ficou sem comunicações pouco depois de deslocar. “Enviámos várias equipas de salvamento para a zona onde o avião caiu”, disse, de acordo com a agência de notícias Anadolu.

No interior do Beriev-200, que tinha sido enviado da cidade de Adana, seguiam cinco russos e três turcos. Não conseguiram sobreviver ao acidente.

Desde julho, vários incêndios consumiram vários hectares de floresta no sul da Turquia, que tem também sofrido com inundações no norte do país. Oito pessoas morreram na sequência dos fogos. De acordo com Omer Faruk Coskun, o incêndio na zona de Kahramanmarash começou após um raio ter atingido uma árvore.

O Governo turco tem sido criticado pelos partidos de oposição por falta meios aéreos próprios para combater os incêndios.

