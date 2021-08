Yaremchuk aqueceu o jogo antes de as águias gelarem na finalização (a crónica do Benfica-Arouca)

A partir daí — e vamos deixar o outro desporto jogado com as mãos –, o Benfica teve alguma dificuldade em chegar a lances de perigo na primeira parte.

Jorge Jesus fez muitas mudanças, mas tem plantel para isso e apresentou, de qualquer forma, um onze inicial capaz, com Yaremchuk, o tal que também está a fazer a pré-época, nos jogos, segundo o treinador das águias, a estar em destaque.

⌚️45' SLB 2-0 FCA ????????Roman Yaremchuk estreia-se a marcar pelo Benfica. Esteve envolvido diretamente nos 3 últimos golos dos encarnados:

vs Spartak Moskva (remate > autogolo)

vs Arouca (assistência e golo) pic.twitter.com/zqNLYAY7yk — playmakerstats (@playmaker_PT) August 14, 2021

O Benfica acalmou a coisa e o Arouca até conseguiu ter alguma bola, uns passes, respirar um pouco. Quando chegou à área encarnada, e porque a “manta” não dá para tudo, um contra-ataque das águias acabou com Yaremchuk a fintar um defesa e a dar golo a Waldschmidt. Já em cima do intervalo, foi o próprio ucraniano a finalizar com muita classe um cruzamento de Pizzi. O golo demorou uma eternidade a ser validado pelo VAR, mas foi. Depois de cerca de 13 minutos de tempo extra, Manuel Mota apitou para o intervalo.

???????? INTERVALO | Benfica 2 – 0 Arouca ???? ???? em superioridade numérica desde os 8' só aproveitou a partir dos 38'

???? Roman ???????? "do apelido difícil" só precisou de 10 acções com bola para brilhar nos 2 golos#LigaBwin #SLBFCA pic.twitter.com/sNyuGTypRU — GoalPoint.pt (@_Goalpoint) August 14, 2021

Na segunda parte, e já a pensar no jogo com o PSV… aliás, todo este jogo foi montado a pensar no PSV, mas ok. Continuando. Na segunda parte, o Benfica continuou com a posse de bola e com alterações como as entradas de Taarabt, Rafa ou Gonçalo Ramos para fazer descansar, Pizzi, o novo “maestro” João Mário e Roman Yaremchuk, o homem do jogo até então, a equipa acelerou para uma exibição que podia ter acabado com um resultado muito pesado para o Arouca.