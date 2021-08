Boletim DGS. Número de doentes nos cuidados intensivos desce pelo sexto dia consecutivo

Em termos de óbitos, Lisboa e Vale do Tejo registou as mesmas quatro mortes do que o Norte. No Centro morreram três pessoas, enquanto o Alentejo e o Algarve registam, cada uma das regiões, um óbito.

Mais de metade das mortes foram acima dos 80 anos

Oito das 13 mortes registadas nas últimas 24 horas foram de pessoas com 80 ou mais anos (cinco mulheres e três homens).

Na faixa etária anterior, dos 70 aos 79 anos, há a registar a morte de 4 homens e, na dos 60 aos 69 anos, de uma mulher.

Portugal tem mais 1.174 casos ativos, o maior aumento desde 25 de julho

O país tem agora 45.367 casos ativos de infeção com o vírus que pode provocar a Covid-19, mais 1.174 do que no dia anterior. Esta trata-se da maior subida, em termos absolutos e relativos, desde 25 de julho. Nessa altura, o número de casos ativos subiu em 1.415, mas o total era, também ele, superior: 54.197.

Portugal tem ainda mais 1.030 recuperados, num total de 940.406 curados da infeção desde o início da pandemia.