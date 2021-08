Cerca de 300 pessoas juntaram-se este sábado à tarde na praia do Galherão, em Sesimbra, e foram dispersadas pela Polícia Marítima sem qualquer resistência, avançou o Jornal de Notícias e confirmou a Rádio Observador.

Os participantes, muitos dos quais bebiam álcool, foram dispersados por três agentes da Polícia Marítima. Não foi necessário identificar nenhum dos envolvidos e as ordens foram prontamente acatadas, disse à Rádio Observador o comandante Diogo Vieira Branco, da Polícia Marítima. “Não se revelou necessário [identificar os participantes] porque, nos termos da lei, às forças de segurança compete, em primeira instância, dispersar os ajuntamentos”, acrescentou. O encontro terá sido espontâneo.

O alerta foi dado às autoridades através de uma chamada telefónica. “Constatámos que havia um ajuntamento com cerca de 300 pessoas com consumo de bebidas alcoólicas na via pública, o que não se encontra permitido, e dispersámos, nos termos da lei, o ajuntamento. As pessoas prontamente acataram, sem nenhum tipo de resistência“, adiantou o comandante. Segundo o Jornal de Notícias, os participantes eram, sobretudo, turistas e não usavam máscaras.

O comandante Diogo Vieira Branco indica que, apesar de apenas estarem três agentes locais para centenas de participantes, não foi necessário aumentar o efetivo policial. A “maior parte” das pessoas foi acompanhada até à Fonte da Telha.