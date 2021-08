Entre as filmagens de um filme, Marilyn Monroe deixa-se fotografar a meio de uma pirueta algures na década de 1950: tanto a protagonista como o preto e branco da imagem denunciam um passado já distante, mas também o biquíni de cintura subida ajuda a contar a história de uma época que já lá vai — e ao mesmo tempo tem regressado à boleia do revivalismo. Noutra foto, Gary Cooper e Claudette Colbert surgem debaixo de um chapéu de sol na sequência do filme “A Oitava Mulher do Barba Azul” de 1938 e, já nos anos 40, Rita Hayworth joga às cartas sentada numa cadeira de praia. Mas também uma Judy Garland de 16 anos e uma Elizabeth Taylor de 17 figuram na fotogaleria acima disponível, ambas acompanhadas: a primeira celebra o seu aniversário com os atores Jackie Cooper e Mickey Rooney, a segunda posa junto a uma piscina com William D. Pawley. Jr, o primeiro noivo da estrela que haveria de protagonizar oito casamentos e oito divórcios ao longo dos seus 79 anos de uma vida cheia.

