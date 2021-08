O ano de estreia do campeonato Pure ETCR (Electric Touring Car Racing), reservado a veículos eléctricos preparados de acordo com o regulamento da Federação Internacional do Automóvel (FIA) para carros da categoria de Turismo, está a correr de vento em popa para a Cupra e para o seu principal piloto, Mattias Ekström. Após o fim-de-semana de corridas em Copenhaga, entre 6 e 8 de Agosto, que foi precedido por Motorland Aragón (8 a 11 de Julho) e Vallelunga (18 a 20 de Junho), o líder na classificação do campeonato é Ekström e o Cupra e-Racer.

O Pure ETCR é um campeonato para veículos eléctricos de Turismo, em que mais uma vez a Seat, desta vez através da sua marca mais desportiva, a Cupra, teve um papel preponderante no desenvolvimento de uma base de trabalho que permitisse acelerar o processo e diminuir custos para as equipas interessadas. Veja aqui como está organizado o campeonato:

De momento, há 12 pilotos a disputar o Pure ETCR, inscritos por três equipas, duas quais ligadas directamente a fabricantes de automóveis, como é o caso da Cupra x Zengo Motorsport e da Hyundai Motorsport N. As estes dois teams e aos seus oito pilotos junta-se a Romeo Ferraris-M1RA, que faz correr de forma oficiosa os Alfa Giulia e que é a única com cinco pilotos (um foi substituído) a terem pontuado nas três primeiras provas do campeonato, que em 2022 ascenderá ao estatuto de Campeonato do Mundo, tal como aconteceu com o da Fórmula E em 2021.

A base de todos os veículos em competição foi desenvolvida pela Seat/Cupra e fornecida a todas as equipas desejosas de participar no Pure ETCR. O chassi é o mesmo e atrás estão montados quatro motores, que garantem tracção traseira e que totalizam 680 cv e 960 Nm em pico, para depois em contínuo assegurarem 408 cv. A bateria que alimenta as quatro unidades tem uma capacidade de 65 kWh, trabalhando num sistema eléctrico a 772 V, o que segundo a Seat assegura uma autonomia em ritmo de competição de 40 km.

Com apenas tracção traseira e um peso de 1575 kg, os três carros de competição dispõem de travagem regenerativa para recarregar os acumuladores, sendo capazes de atingir uma velocidade máxima de 270 km/h e ir de 0-100 km/h em somente 3,2 segundos. O facto de terem uma base comum, como acontece com os Fórmula E, garante que os Pure ETCR asseguram andamentos equivalentes, o que propicia o espectáculo e a emoção. Só que ao contrário do que acontece com a Fórmula E, em que a curta potência dos motores impede os veículos de disputarem corridas em circuitos convencionais, os Pure ETCR têm capacidade para correr onde andam a maioria dos carros de competição a gasolina.

Depois das corridas em Copenhaga, na Dinamarca, o ETCR vai rumar ao Hungaroring, de 20 a 22 de Agosto. A última prova do campeonato vai ter lugar em Inje, na Coreia do Sul, de 15 a 17 de Outubro. Obviamente, ainda falta muito para se conhecer o vencedor, de marcas e de pilotos, mas de momento Mattias Ekström lidera com 210 pontos, no Cupra, seguido por J. Vernay em Hyundai (186 pontos), com J. Gené (Cupra com 167 pontos) a fechar o top 3. Veja aqui a classificação actual.