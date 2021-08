Não há nada como as férias de verão para por a leitura em dia. A pensar nisso mesmo, o Observador selecionou 35 livros, a grande maioria publicados em 2021, para ler na praia, no campo ou na esplanada. Mas se o espaço que os volumes ocupam na mala é um problema ou está farto que a areia fique entre as páginas, existem sempre outras opções, como os ebooks ou os audiobooks, estes últimos ainda com pouca adesão e produção em Portugal.

Com a opção mais portátil em mente, escolhemos doze audiobooks disponíveis em plataformas como a Amazon que pode e deve acrescentar à lista de leituras deste verão. Estes incluem ficção recente, alguns clássicos incontornáveis, livros de memórias e uma visão para o futuro. Alguns têm a voz do próprio autor, outros um elenco de luxo saído da televisão. Estão em inglês, mas é possível encontrar noutras línguas, como o francês.

Klara and the Sun

Kazuo Ishiguro

Narração: Sura Siu

Duração: 10h 16m

Edição: Faber & Faber

Klara and the Sun (publicado em Portugal como Clara e o Sol) é o mais recente romance de Kazuo Ishiguro e o primeiro desde que o autor britânico de ascendência japonesa foi galardoado com o Prémio Nobel da Literatura, em 2017. A narrativa descreve um mundo em que as crianças e jovens não socializam entre si, mas com androides. A história é contada da perspetiva de Klara, um desses Amigos Artificiais, que se torna companheira de Josie, uma rapariga de 14 anos. Esta ligação serve de ponto de partida para a exploração do tema central do romance: a relação dos humanos com a inteligência artificial e os robôs.

Publicado em março passado no Reino Unido, Klara and the Sun tem sido alvo de um renovado interesse após a nomeação para o Booker Prize (as vendas aumentaram 50% na semana que se seguiu ao anúncio, em finais de julho). O prémio é uma boa desculpa para voltar a ler, ler pela primeira vez ou ouvir o romance distópico, que muitos apontam como um dos favoritos à edição deste ano do Booker.

Disponível na Amazon UK em formato digital por 7,99 libras/mês (9,45 euros/mês) após um mês gratuito de experiência ou por 17,49 libras (20,63 euros). Oiça um excerto aqui

The Vanishing Half



Brit Bennett

Narração: Shayna Small

Duração: 11h 34m

Edição: Hachette

The Vanishing Half (A Outra Metade na edição portuguesa) é o muito elogiado e muito atual segundo romance da norte-americana Brit Bennett. Uma saga familiar passada entre os anos 60 e 90, o romance gira em torno das gémeas Stellla e Desiree Vignes, nascidas e criadas em Mallard, uma localidade no estado do Louisiana onde os habitantes negros, de pele clara, vivem obcecados com o tom da pele.

Saturadas de um meio que as asfixia, as irmãs decidem fugir e tentar a sorte numa grande cidade. O súbito desaparecimento de Stella faz com que as gémeas, outrora inseparáveis, sigam caminhos distintos: Desiree assume a sua identidade e casa com um homem com a pele mais escura do que a sua; Stella nega-a, fazendo-se passar por branca.

A identidade, racial mas também individual, é o grande tema de The Vanishing Half, onde, dada a sua complexidade narrativa, cabem muitos outros assuntos, como o racismo e o preconceito, a importância do passado, da história (familiar e não só), os limites e as consequências da reinvenção pessoal ou a busca pela liberdade individual.

Disponível na Amazon UK em formato digital por 7,99 libras/mês (9,45 euros/mês) após um mês gratuito de experiência ou por 17,49 libras (20,63 euros). Oiça um excerto aqui

Violet Bent Backwards over the Grass

Lana Del Rey

Narração: Lana Del Rey

Duração: 39m

Edição: Polydor

Lana Del Rey publicou, no verão do ano passado, o seu primeiro livro de poesia. Violet Bent Backwards over the Grass, título do primeiro poema que escreveu, é, nas palavras da própria artista, um volume eclético e honesto, com poemas escritos de forma autêntica, que não quer parecer outra coisa além daquilo que é. Como não podia deixar de ser, o livro veio acompanhado por um “álbum” — uma performance de spoken-word em que Lana lê os 14 textos acompanhada por música composta por Jack Antonoff.

Disponível em formato digital na Amazon ou em formato físico (vinil preto, picture disc ou CD) na loja oficial de Lana Del Rey. Oiça um excerto aqui

The Handmaid’s Tale

Margaret Atwood

Narração: Elisabeth Moss, Bradley Whitford, Amy Landecker e Ann Dowd

Duração: 11h 22m

Edição: Penguin

The Handmaid’s Tale (publicado em Portugal como A História de Uma Serva), a perturbadora distopia criada pela canadiana Margaret Atwood, praticamente dispensa apresentações. Um clássico dos tempos modernos, o romance sobre um regime totalitarista e teocrata onde as mulheres não têm direitos, apenas funções, ganhou uma nova fama com a estreia em 2017 da muito premiada série da Hulu com o mesmo nome.

A protagonista, a atriz Elizabeth Moss (June Osborne; ou Offred), é a mesma que dá voz a este audiobook do romance, que conta com a participação dos atores Bradley Whitford, Amy Landecker e Ann Dowd, que também integram o elenco. Uma maneira diferente de reviver a história e de matar saudades enquanto não estreia a quinta temporada (anunciada no final de 2020 e ainda sem data de lançamento).

Disponível na Amazon UK em formato digital por 7,99 libras/mês (9,45 euros/mês) após um mês gratuito de experiência ou por 27,99 libras (33,01 euros). Oiça um excerto aqui

1984

George Orwell

Narração: Andrew Wincott

Duração: 12h 19m

Edição: Canongate Books Ltd

A pandemia do novo coronavírus fez surgir um novo interesse nas obras mais conhecidas de George Orwell, que subitamente entraram para os tops de venda de muitos países (Portugal incluído). Foi o caso de 1984, a famosa distopia do escritor inglês que, no ano passado, parece ter-se aproximado demasiado da realidade.

Para aqueles que planearam ler o romance e ainda não o conseguiram fazer, existem várias versões áudio disponíveis. Esta, editada pela Canongate Books Ltd, tem narração do ator Andrew Wincott, mas existem muitos outros audiobooks, deste e de outros livros de Orwell, como o que é narrado por Stephen Fry ou o que tem o selo da BBC.

Disponível na Amazon UK em formato digital por 7,99 libras/mês (9,45 euros/mês) após um mês gratuito de experiência ou por 18,37 libras (21,67 euros). Oiça um excerto aqui

The Hobbit

J.R.R. Tolkien

Narração: Andy Serkis

Duração: 10h 24m

Edição: HarperCollins

No ano passado, Andy Serkis, o ator que deu corpo e voz ao Sméagol no filme “O Senhor dos Anéis”, regressou à Terra Média para gravar um novo audiobook de The Hobbit. Publicado em 1937, The Hobbit foi o primeiro livro de J.R.R. Tolkien passado no universo de O Senhor dos Anéis, trilogia editada entre 1954 e 1955. Esta está também a ser adaptada para formato áudio por Serkis, que será lançado em breve. Recentemente, foi lançado um audiobook de Unfinished Tales, obra póstuma publicada por Christopher Tolkien, filho e executor literário de Tolkien.