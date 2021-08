(em atualização)

João Almeida carimbou este domingo o primeiro lugar na Volta a Polónia, naquela que é a primeira volta do ciclista português no World Tour. O atleta da Deceuninck-Quick Step terminou a derradeira prova integrado no pelotão e carimbou a camisola amarela, ele que venceu duas corridas e liderava a classificação geral da prova polaca desde a segunda etapa.

O atleta natural de A-dos-Francos, que também esteve nos Jogos Olímpicos de Tóquio e é campeão nacional de contrarrelógio, saiu para a sétima e última etapa da Volta à Polónia com 20 segundos de vantagem em relação ao esloveno Matej Mohoric, que era o segundo da classificação geral. Com esta vitória, João Almeida iguala o feito de Rui Costa, o único ciclista português que tinha conseguido vencer uma prova do World Tour — na altura, em 2011, foi o Grande Prémio de Montreal.