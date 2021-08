O aviso vermelho para tempo quente nas regiões montanhosas da ilha Madeira foi prolongado até às 18h de terça-feira, indicou este domingo o Serviço Regional de Proteção Civil, alertando para o risco de ocorrência de incêndios rurais.

As costas sul e norte da Madeira e o Porto Santo encontram-se sob aviso laranja, emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), devido à “persistência de valores extremamente elevados da temperatura máxima”, que poderá atingir 35 graus centígrados.

Já as regiões montanhosas estão desde as 9h deste domingo sob alerta vermelho, que inicialmente estaria em vigor até segunda-feira, mas que foi agora prolongado até às 18h de terça-feira. O tempo quente deverá, contudo, manter-se no arquipélago até quarta-feira, 18 de agosto.

O vento, em geral de leste/nordeste, será temporariamente moderado (até 30 quilómetros/h), com rajadas da ordem de 70 quilómetros/hora, sendo que, no Funchal, os maiores valores da intensidade deverão registar-se entre o fim da tarde de segunda-feira e o início da manhã de terça-feira.

Face às condições meteorológicas previstas, o Serviço de Proteção Civil da Madeira recomenda à população que adote comportamentos e medidas de prevenção, no sentido de evitar a ocorrência de incêndios.