Na semana em que Lionel Messi foi apresentado no PSG, entre a conferência de imprensa ao lado do presidente do clube francês e os escassos minutos no relvado do Parque dos Príncipes antes do apito inicial contra o Estrasburgo, o Barcelona precisava de um novo herói. Alguém que soubesse com pormenor o que se tinha passado, que tivesse noção da gravidade do que se está a passar e que olhasse com esperança para o que tem de se passar. De forma natural, Gerard Piqué depressa revelou ser esse super-herói.

“O Barcelona conseguiu registar Memphis Depay, Eric García e Rey Manaj na liga espanhola de futebol profissional. Isto tornou-se possível graças a um acordo com Gerard Piqué em que o segundo capitão do Barça aceitou reduzir substancialmente o próprio salário. Isto significa que todos os jogadores da equipa principal estarão disponíveis para ser selecionador por Ronald Koeman para o jogo deste domingo contra a Real Sociedad”, anunciaram os catalães, este sábado, em comunicado, sem mencionar a eventual inscrição do lesionado Sergio Agüero.

For love of the Club pic.twitter.com/WtgpMkv1Zx — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 15, 2021

Embora o Barcelona tenha confirmado que também está a trabalhar com os outros capitães, Sergio Busquets e Jordi Alba, para chegar a acordos semelhantes, fica claro que Piqué foi o primeiro a dar um passo crucial para o futuro do clube — que está totalmente asfixiado pela folha salarial, o problema que deu origem à saída de Messi. Foi já com Depay, García e Manaj na convocatória, sendo que os dois primeiros integraram mesmo o onze inicial, que o Barcelona arrancou este domingo a liga espanhola.

Em Camp Nou, contra a Real Sociedad, o Barcelona sem Messi nos quadros catalães pela primeira vez em mais de duas décadas. Mas por esta noite, pelo menos, o argentino não fez falta: a equipa de Koeman goleou por 4-2 e começou da melhor maneira o campeonato, onde vai novamente lutar com o Real Madrid e o Atl. Madrid para procurar voltar a conquistar o troféu. O primeiro golo da nova época apareceu logo aos 19 minutos e só poderia ter sido marcado por um super-herói — Piqué abriu o marcador, deixando um estádio inteiro a gritar o nome do central, e abriu a porta ao bis de Martin Braithwaite e ao sentenciador golo de Sergi Roberto.

Mais do que o facto de ter reduzido o próprio salário, mais do que o facto de ter acabado o jogo como capitão depois da saída de Busquets, mais do que o facto de ter marcado o primeiro golo da época, Gerard Piqué assumiu o papel de figura de proa do Barcelona e vai ser, a partir desta semana, o grande intérprete do sentimento blaugrana. Uma estratégia que até já começou, com as redes sociais do clube a aproveitarem o beijo que o central deu no símbolo da camisola, durante o festejo do golo, para partilharem a fotografia com a descrição “Por Amor ao Clube”.