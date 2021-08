A Mercedes é um construtor especializado em automóveis de luxo, especialmente quando estamos a falar do topo de gama, ou seja, o Classe S, caso o motor dominante seja de combustão, ou o EQS, se a mecânica for eléctrica e alimentada por energia armazenada na bateria. Um e outro não são fáceis de acompanhar – e mais ainda de ultrapassar – na qualidade dos materiais, na riqueza de acabamentos ou nos pormenores mais luxuosos. O mais recente exemplo é-nos dado pela pintura do novo EQS.

Um dos revestimentos mais chamativos desta berlina eléctrica, mas não necessariamente o mais consensual, é a pintura a duas cores, em que acima da linha de cintura o modelo é preto, para abaixo ser cinzento metalizado claro. É uma solução estética que se vê em alguns Bentley e Rolls-Royce, e que certamente terá os seus clientes – aqueles que buscam um aspecto mais rebuscado. A Mercedes, que já propõe a pintura bicolor no Maybach por 15.500€ (sem necessidade de adicionar mais opções, segundo se percebe no configurador nacional da marca), passará a disponibilizar igualmente esta opção no EQS, mas com um custo extra.

A pintura metalizada a duas cores, que a marca denomina prata high-tech e preto obsidian, apenas estará disponível no topo de gama, o EQS 580 4Matic, e obriga a um investimento próximo dos 40.000€. No site da Mercedes em Portugal, esta opção ainda não está disponível no configurador, mas no congénere alemão o revestimento a dois tons tem um custo de 13.696,90€. Contudo, obriga o cliente a optar também por outros extras, como o pack Edition 1 (15.362,90€), o pack Premium (9698,50€) e os bancos climatizados à frente (1.017,45€), o que eleva o total do investimento para 39.775,75€, praticamente o preço de mais um GLA ou de um Classe C.