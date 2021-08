Os talibãs tomaram na manhã deste domingo a cidade afegã oriental de Jalalabad. Cabul é agora a única grande cidade ainda controlada pelo governo, mas os rebeldes já estão às portas da capital, avança a AFP.

“Acordámos esta manhã com as bandeiras brancas dos talibãs por toda a cidade [de Jalalabad]. Eles estão na cidade. Eles entraram sem lutar“, disse Ahmad Wali, residente em Jalalabad, à agência de notícias France-Presse (AFP).

O movimento extremista islâmico também reivindicou a conquista da cidade. “Há momentos, os mujahidines entraram em Jalalabad, a capital da província de Nangarhar. Todas as áreas estão agora sob o seu controlo”, disse Zabihullah Mujahid, um dos seus porta-vozes.

Para além de Cabul, um punhado de cidades mais pequenas ainda estão sob controlo governamental, mas, dispersas e isoladas da capital, já não possuem muito valor estratégico.

Em apenas dez dias, os talibãs tomaram o controlo da maior parte do país e chegaram às portas de Cabul. Segundo a AFP, os rebeldes já estão mesmo nos arredores da capital. Numa declaração publicada este domingo, os talibãs dizem que deram instruções aos seus militares para permanecerem às portas de Cabul e não entrarem na cidade. “Até que a transição ocorra, o governo afegão é responsável pela segurança de Cabul”.

A spokesman for the Taliban says “ Taliban fighters instructed to stay at the gates of Kabul and not enter the city. Until the transition takes place , the Afghan government is responsible for the security of Kabul.” https://t.co/jYAsuL7beO

— BILAL SARWARY (@bsarwary) August 15, 2021