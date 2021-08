Toni e Otávio, o camisola amarela e o trabalhador de uma equipa que ainda tem de acelerar (a crónica do Famalicão-FC Porto)

Para a maioria, o FC Porto só entrava em ação às 18h deste domingo, em Vila Nova de Famalicão e contra a equipa de Ivo Vieira, na segunda jornada da Primeira Liga de futebol. Para os mais atentos, porém, o FC Porto entrava em ação uma hora antes, quando Amaro Antunes partiu para o derradeiro contrarrelógio da Volta a Portugal e carimbou a segunda vitória na maior prova do ciclismo português. Em resumo? Os dragões podiam, em pouco mais de três horas, garantir um 15 de agosto abençoado.

A equipa de Sérgio Conceição era a última dos “três grandes” a competir nesta segunda jornada de 2021/22 e precisava de corresponder às vitórias de Benfica e Sporting, que haviam derrotado Arouca e Sp. Braga e alcançado uma vantagem provisória em relação aos dragões. Em Famalicão, o FC Porto encontrava uma equipa de Ivo Vieira que bateu nas duas voltas do Campeonato anterior e que caiu logo na jornada inaugural contra o P. Ferreira — algo que, nem que fosse em teoria, dava alguma margem a Sérgio Conceição para realizar experiências no onze inicial.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Famalicão-FC Porto, 1-2 2.ª jornada da Primeira Liga Estádio Municipal de Famalicão, em Lisboa Árbitro: Nuno Almeida (AF Algarve) Famalicão: Luiz Júnior, Penetra (André Ricardo, 76′), Batubinsika, Riccieli, Rúben Lima, Diogo Figueiras, David Tavares (Geovani, 76′), Pêpê, Iván Jaime (João Neto, 87′), Bruno Rodrigues, Ivo Rodrigues (Pablo, 40′) PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR Suplentes não utilizados: Dalberson, Verdonk, Saldanha, Ofori, Patrick William Treinador: Ivo Vieira FC Porto: Diogo Costa, João Mário, Mbemba, Pepe, Wilson Manafá (Zaidu, 71′), Otávio (Sérgio Oliveira, 81′), Uribe, Bruno Costa, Luis Díaz, Taremi (Evanilson, 90′), Toni Martínez (Francisco Conceição, 71′) Suplentes não utilizados: Marchesín, Marcano, Fábio Vieira, Corona, Pepê Treinador: Sérgio Conceição Golos: Toni Martínez (13′ e 43′), Riccieli (56′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Bruno Costa (61′), a Bruno Rodrigues (61′), a David Tavares (64′), a Pêpê (74′)

O treinador dos dragões fazia duas alterações face à equipa que venceu o Belenenses SAD no Dragão no primeiro fim de semana da Liga e trocava Zaidu por Wilson Manafá e Sérgio Oliveira por Uribe. Mais do que confirmar que João Mário é mesmo a aposta para a direita da defesa, Sérgio Conceição deu uma pista sobre o eventual futuro de Oliveira, que tem cada vez mais o destino traçado em direção a uma transferência para outras paragens e já tinha sido substituído durante a segunda parte do jogo anterior. Corona, que regressou aos treinos durante a semana e também ainda não tem a permanência assegurada, estava no banco de suplentes — sendo que Conceição não escondeu, na antevisão da partida, que essa instabilidade é prejudicial para a preparação da competição.

“Este não é um bom momento para ninguém. Ainda mais para nós, uma Liga com mais dificuldades financeiras. Não estou de acordo com haver competição e mercado aberto. Como não estou de acordo com o mercado de janeiro. Aceito quando há lesões ou algo grave que impossibilite o clube de ter determinados jogadores disponíveis, mas não num mês inteiro. É um exagero e cria instabilidade nos grupos de trabalho”, atirou o técnico, que garantiu desde logo que Corona não seria titular e ainda colocou algumas dúvidas sobre a presença de Manafá no onze, ele que “quebra um bocadinho quando o calor aperta” mas acabou por conseguir assegurar mesmo a titularidade.

Mehdi Taremi cumpre o jogo 50 pelo FC Porto: hoje, fez a sua 13.ª assistência pela equipa, ele que foi o jogador com mais assistências na Liga???????? na época passada pic.twitter.com/NkblDYI8nQ — playmakerstats (@playmaker_PT) August 15, 2021

Contra um Famalicão que não tinha Gustavo Assunção, por lesão, nem Anderson, que vai sair para os chineses do Beijing Guoan, o FC Porto não demorou muito tempo a alcançar um natural ascendente na partida. Toni Martínez teve a primeira ocasião mais perigosa logo nos primeiros instantes (2′), Riccieli evitou uma finalização que seria letal por parte de Taremi (5′) e o iraniano cabeceou ao lado pouco depois e na sequência de um cruzamento de Otávio (10′). Os dragões não precisavam de muita velocidade para rasgar a linha defensiva adversária e apostavam principalmente na profundidade e nos passes certeiros e assertivos de Otávio e Bruno Costa, que voltavam a assumir-se enquanto grandes construtores das dinâmicas ofensivas da equipa.

O conjunto de Sérgio Conceição ensaiou a jogada do golo pouco depois dos primeiros 10 minutos, com Taremi a soltar Toni Martínez nas costas da defesa e o espanhol a rematar para uma defesa apertada de Luiz Júnior (11′), e só precisaram de uma nova tentativa para desbloquear o resultado. Taremi voltou a aparecer em espaços intermédios depois de uma recuperação de bola em zona adiantada e tirou um passe vertical perfeito para Martínez, que voltou a fugir à marcação em velocidade, passou pelo guarda-redes na passada e atirou para a baliza (13′). O avançado espanhol, que chegou ao futebol português através do Famalicão, não festejou mas voltou a concretizar depois de já ter marcado na primeira jornada contra o Belenenses SAD.

???????? 28' | Famalicão 0-1 Porto Os 3 remates de Toni Martínez surgiram na sequência de passes verticais (a azul)#LigaPortugalBwin #FCFFCP pic.twitter.com/CMhuAQAV8a — GoalPoint.pt (@_Goalpoint) August 15, 2021

Depois do golo inaugural e com um domínio absoluto do FC Porto durante os primeiros 20 minutos, os dragões tiraram o pé do acelerador e permitiram mais bola e mais espaço ao Famalicão. A equipa de Ivo Vieira avançava principalmente através de Pêpê, descaído na esquerda do meio-campo, e tinha em Bruno Rodrigues a grande seta apontada à baliza de Diogo Costa. O avançado ficou perto de empatar com um cabeceamento ao segundo poste depois de um cruzamento na direita (27′), voltou a ameaçar ao ficar a centímetros do desvio decisivo após um pontapé de canto (34′) e ainda abriu caminho a uma investida de Iván Jaime, na esquerda, com o espanhol a atirar ao lado na cara do guarda-redes do FC Porto (38′).

O Famalicão sofreu uma forte contrariedade logo depois, com Ivo Rodrigues a lesionar-se e a ter de ser substituído por Pablo, jovem de apenas 17 anos que é filho de Pena, antigo avançado do FC Porto. Com o jogador da formação ainda a entrar na dinâmica da partida, os dragões responderam da melhor maneira ao período positivo do adversário e aumentaram a vantagem quase da mesma forma com que a inauguraram. Bruno Costa abriu em Otávio a partir de trás e o médio brasileiro, com mais um passe vertical brilhante, descobriu Toni Martínez em desmarcação, que voltou a não falhar na cara de Luiz Júnior (43′), voltou a não festejar e ainda igualou Pedro Gonçalves na lista de melhores marcadores, com três golos. O FC Porto chegava ao intervalo a ganhar por uma margem tranquila e principalmente graças à capacidade de Taremi de jogar entre linhas, aos desbloqueios fantásticos de Otávio e ao maestro Bruno Costa, que falhou apenas um único passe durante toda a primeira parte.

???????? INTERVALO | Famalicão 0 – 2 Porto O sol não apoquenta o “dragão”, mesmo com Manafá no XI: Martínez vai despachando serviço com um bis, sob o intenso calor minhoto de Agosto????#LigaBwin #FCFFCP pic.twitter.com/D0b6jFC2MH — GoalPoint.pt (@_Goalpoint) August 15, 2021

[Carregue nas imagens para ver alguns dos melhores momentos do Famalicão-FC Porto:]