Os países querem retirar rapidamente do Afeganistão os seus compatriotas, assim como os aliados que durante anos trabalharam ao seu lado. Mas, numa altura em que o caos toma conta do aeroporto, nalguns casos bloqueando a saída de voos, e que a presença talibã se intensifica na capital, já se admite que alguns afegãos elegíveis a conseguir vistos no Ocidente, e a quem foi prometida ajuda, poderão ficar para trás.

Isso mesmo foi admitido pelo ministro da Defesa britânico, Ben Wallace, que se emocionou numa entrevista à rádio LBC quando falava dos esforços para retirar cidadãos britânicos e afegãos que trabalharam com o Reino Unido (por exemplo, intérpretes). Há cerca de 4.000 britânicos e afegãos elegíveis a um visto no Reino Unido a viver no Afeganistão, mas Wallace lamenta que, no caso dos afegãos, não será possível retirar todos do país. “Algumas pessoas não vão regressar”, afirmou, com a voz embargada. Como alternativa, terão de fazer pedidos de asilo, possivelmente a partir de outros países.

A CNN também escreve que a administração Biden reduziu o número de voos de evacuação organizados pelo governo dos EUA para retirar afegãos que trabalharam ao lado dos EUA. A prioridade, diz a estação televisiva, é o repatriamento de norte-americanos.

No domingo, o presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou o envio de mais mil soldados para Cabul, de forma a reforçar a segurança das operações de retirada de milhares de civis norte-americanos, mas também afegãos. Ao todo, 6 mil soldados norte-americanos vão chegar à capital do Afeganistão “nos próximos dias”. O Pentágono estimava, na altura, que, ao todo, estivessem por retirar do país 30.000 pessoas, um número que inclui cidadãos norte-americanos e afegãos que ajudaram os EUA.

Cerca de 2.000 afegãos elegíveis para o programa especial de imigração chegaram aos Estados Unidos nas últimas duas semanas. A retirada de milhares de pessoas elegíveis para o programa seria “acelerada” com a tomada do controlo do Afeganistão pelos talibãs, começou por dizer o Departamento de Estado dos EUA. Não é, portanto, certo, como essa aceleração será feita, e se só acontecerá depois de os cidadãos norte-americanos estarem fora do país. Segundo várias fontes disseram à CNN, o último voo planeado, para já, para o grupo com o Visto especial de imigração, e as suas famílias, já partiu para Fort Lee, Virgínia. A estação norte-americana diz que os EUA podem retirar até 5.000 pessoas por dia do aeroporto internacional Hamid Karzai, em Cabul, mas ainda não atingiram esse limite.

No domingo, segundo o The New York Times, alguns boeing C-17 — aviões de transporte militar da Força Aérea dos EUA — aterraram no aeroporto internacional com cerca de 200 militares cada um. As aeronaves serviram, pouco depois, para transportar funcionários da embaixada para fora do país. Ainda assim, o jornal relata que “emails urgentes de americanos presos em Cabul inundaram as caixas de mensagens em Washington”. Ainda no domingo à noite, os EUA confirmaram que todos os funcionários da embaixada já estavam no aeroporto internacional Hamid Karzai, que é agora controlado pelos EUA.

A NATO também está envolvida nos esforços de repatriamento. O secretário-geral, Jens Stoltenberg, disse que a Aliança Atlântica está a ajudar a garantir a segurança do aeroporto de Cabul de forma a permitir a retirada de cidadãos ocidentais do Afeganistão face ao avanço da ofensiva talibã. As ligações comerciais já foram suspensas, sendo agora apenas permitidos voos militares.

Todo este processo está longe de ser pacífico. A Reuters cita testemunhas que dizem ter visto cinco pessoas mortas a serem transportadas, numa altura em que começavam a circular em força nas redes sociais vídeos de um aeroporto completamente apinhado, nomeadamente na pista. Várias pessoas tentaram mesmo subir a uma manga de entrada num avião. Outro vídeo mostra dezenas de pessoas a correr ao lado de um avião da Força Aérea dos EUA que se preparava para descolar. Algumas conseguiram mesmo trepar para a fuselagem.

Não é claro, segundo a CNN, o que aconteceu a cada um destes civis que se agarraram ao avião. Porém, a Aljazeera acrescenta que algumas das pessoas conseguiram mesmo manter-se agarradas ao avião após a descolagem, acabando por cair já durante o voo.

Video: People run on tarmac of Kabul international airport as a US military aircraft attempts to take off. pic.twitter.com/9qA36HS0WQ — TOLOnews (@TOLOnews) August 16, 2021

Como os países estão a retirar os seus cidadãos

Também a Alemanha e França estão a enviar para o Afeganistão aviões militares para as operações de repatriamento — sobretudo de funcionários diplomáticos. No caso francês, o primeiro voo para a retirada de nacionais e de “pessoas que se encontram” sob a proteção de Paris deve acontecer até ao final desta segunda-feira. Os voos terão como destino os Emirados Árabes Unidos.

A Alemanha, por sua vez, já enviou para Cabul a primeira aeronave de transporte (A400M) da Força Aérea para transportar pessoal da embaixada de Berlim, outros cidadãos alemães e trabalhadores afegãos contratados localmente. A televisão ARD avança que, no domingo, 40 alemães já tinham saído num voo norte-americano para o Qatar. Numa primeira fase, será estabelecida uma ponte aérea entre o Afeganistão e o Uzbequistão, a partir de onde os cidadãos serão depois levados para a Alemanha.

No caso do Reino Unido, pelo menos dois voos com cidadãos britânicos já terão saído, no fim de semana, de Cabul, transportando funcionários da embaixada. Os passageiros de pelo um deles já chegaram ao país de origem. Segundo o Financial Times, que cita um representante britânico, poderão ser mobilizadas mais tropas britânicas se necessário.

Muitos outros países esforçam-se por retirar cidadãos e aliados. A Austrália, por exemplo, mobilizou cerca de 250 militares para retirar 130 australianos que vivem no Afeganistão com a família, mas também portadores do visto de entrada. Dois aviões C-17A Globemaster e um KC-30 vão estar envolvidos na operação. A embaixada australiana foi fechada em maio e, em julho, o país anunciou que os militares já tinham abandonado o Afeganistão.

A Coreia do Sul, por sua vez, fechou apenas temporariamente a embaixada, sendo que a maioria dos funcionários foram retirados para países vizinhos. O embaixador e outros trabalhadores ainda estão em território afegão, assim como um civil.

Já a Nova Zelândia tem 53 nacionais e 37 aliados no território, que espera começar a retirar esta segunda-feira. No caso da Arábia Saudita, esse processo já está concluído.

Exceções na forma como estão a lidar com o repatriamento são a China e a Rússia. A China, embora tenha tirado a maioria dos seus cidadãos do país, espera continuar a manter a embaixada operacional e já disse que quer aprofundar “relações amigáveis” e “cooperativas” com o Afeganistão, avançou a AFP.

A Rússia vai repatriar alguns trabalhadores, para “não criar uma presença muito grande”, disse o Kremlin, citado pela AP. Cerca de uma centena de funcionários vão ficar de licença ou sair do país.

“Maioria” dos 16 portugueses no Afeganistão já saíram do país em voos da UE, Reino Unido ou EUA

Dos 16 portugueses a viver no Afeganistão, a maioria já abandonou o país e os restantes “sairão de forma ordenada“. A garantia foi dada à Rádio Observador pela secretária de Estado das Comunidades, Berta Nunes. Ontem, ainda esperavam para sair do país “quatro ou cinco” pessoas.

Berta Nunes explicou que os 16 portugueses a viver no Afeganistão estavam “enquadrados na missão europeia em Cabul e também em empresas de segurança, e outras, no aeroporto”. É nesse âmbito que os cidadãos nacionais estão a ser retirados, pelo que Portugal não vai mobilizar voos militares para o Afeganistão.

“Temos a identificação de todos. Estamos a acompanhar através da embaixada em Islamabad e em contacto com as embaixadas americana e britânica, porque alguns estavam empregados por empresas desses países“. Quatro ou cinco pessoas estavam ontem a aguardar repatriamento, mas Berta Nunes admite que algumas já possam ter saído do país entretanto. Os portugueses “estão bem”.

No domingo, em declarações à RTP, João Gomes Cravinho, ministro da Defesa, assumiu que o Governo está a acompanhar “com grande preocupação” os recentes desenvolvimentos no Afeganistão. Cravinho explicou que Portugal só vai atuar no quadro da NATO e não reconhecerá bilateralmente o novo regime afegão. Tudo dependerá, assegurou, da forma como se comportarem as futuras autoridades. O ministro garantiu também que o país está em condições de receber refugiados afegãos que serão transferidos via Turquia.

À Rádio Observador, Berta Nunes também não adiantou mais pormenores: disse apenas que o assunto está a ser tratado “ao mais alto nível, em articulação com as autoridades da UE”.