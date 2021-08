(Em atualização)

Um dia após a tomada da capital do Afeganistão pelos talibãs, milhares de pessoas continuam a acorrer ao aeroporto internacional de Cabul para entrar num voo que os retire do país. Há relatos, citados pela Reuters, de pelo menos cinco mortes, mas não é ainda certo como terão morrido: se devido a disparos ou numa debandada.

Na manhã desta segunda-feira, já tinham começado a circular vários vídeos que mostram o desespero de muitos afegãos no aeroporto para conseguirem sair da cidade. Num dos vídeos, dezenas de pessoas tentam, desesperadamente, entrar numa manga de entrada num avião. “Esta é, provavelmente, uma das imagens mais tristes que já vi do Afeganistão. Pessoas que estão desesperadas e abandonadas. Sem agências de ajuda [humanitária], sem ONU, sem governo. Nada”, escreve a jornalista da BBC South Asia Nicola Careem.

This is, perhaps, one of the saddest images I've seen from #Afghanistan. A people who are desperate and abandoned. No aid agencies, no UN, no government. Nothing. pic.twitter.com/LCeDEOR3lR — Nicola Careem (@NicolaCareem) August 16, 2021

Desperate situation unfolding at #Kabul airport this morning. pic.twitter.com/JlAWtTHPBy — Ahmer Khan (@ahmermkhan) August 16, 2021

Outros relatos, citados por vários órgãos de comunicação internacionais, como a AFP, revelam que as tropas dos EUA dispararam para o ar, depois de várias pessoas terem tentado entrar na pista do aeroporto. Os tiros são, aliás, audíveis num outro vídeo, que mostra dezenas de pessoas a correrem para o aeroporto com malas e bagagens. Há ainda relatos de que está a ser dada prioridade de saída aos voos dos EUA com diplomatas, o que está a incitar a mais revolta e caos no aeroporto.

Another day begins in Kabul, a sea of people rushing into the Kabul airport terminal. #AFG pic.twitter.com/UekpGJ2MWd — Jawad Sukhanyar (@JawadSukhanyar) August 16, 2021

#Afghanistan: Total chaos and helplessness at Kabul airport this morning (August 16).pic.twitter.com/16nHRO0RCY — Ahmer Khan (@ahmermkhan) August 16, 2021

O exército norte-americano assumiu esta segunda-feira o controlo do tráfego aéreo no aeroporto “para permitir a partida segura do pessoal norte-americano e aliado no Afeganistão em voos civis e militares”. Mas a situação continua difícil, com as tropas dos EUA a não conseguirem manter a ordem no aeroporto da capital. “Um cenário caótico e assustador”, descreve Stephen Dziedzic, da Australian Broadcasting Corporation, com base em relatos de dois australianos no local.

Have spoken to two Australians at Kabul airport. Chaotic and frightening scene. One says the US military has struggled to maintain order- there's the sound of gunfire, but source unclear. He says he's constantly trying to contact the Australian Government but he's got no response — Stephen Dziedzic (@stephendziedzic) August 16, 2021

“Por favor não viajem para o aeroporto até que sejam notificados”, avisa embaixada dos EUA em Cabul

Os serviços da embaixada dos EUA na capital do Afeganistão estão a pedir às pessoas para que não se desloquem ao aeroporto de Cabul, a menos que tenham recebido ordens expressas para o fazer.

“Recordamos todos os cidadãos americanos e afegãos que a situação em Cabul se mantém insegura. Por favor não viajem para o aeroporto até que sejam notificados”, pede a embaixada.