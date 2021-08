Isaltino Morais (ind.), Alexandre Poço (PSD/MPT) e Fernando Curto (PS) são os próximos convidados do programa da Rádio Observador ‘Eu é que sou o Presidente’. Em debate vão estar os projetos que as diferentes candidaturas têm para o concelho de Oeiras.

Como habitualmente, abrimos a discussão aos ouvintes e leitores do Observador, podendo fazer-nos chegar as suas perguntas através do e-mail autarquicas2021@observador.pt até às 15 horas desta segunda-feira, 16 de agosto.

O programa ‘Eu é que sou o Presidente’ está a pôr em debate os candidatos às principais autarquias do país. As eleições são a 26 de setembro.