A capitania do Funchal emitiu esta segunda-feira avisos de mau tempo e vento forte para a orla costeira do arquipélago da Madeira, recomendando que as embarcações permaneçam nos portos de abrigo.

“Recomenda-se que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo”, lê-se nos avisos divulgados pela autoridade marítima regional, que têm por base as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Estes avisos estão em vigor até às 06h00 de terça-feira. Está previsto vento de nordeste, mas pode soprar de “qualquer direção” entre os 51 e os 62 quilómetros/hora. Quanto à ondulação, será de até dois metros na costa norte da ilha da Madeira e de um metro na parte sul.

O IPMA também colocou as regiões montanhosas da ilha da Madeira sob aviso vermelho devido às altas temperaturas até às 18h00 de terça-feira, sendo laranja na parte sul da ilha. As altas temperaturas verificadas na Madeira também motivaram o alerta para o risco “muito elevado” de incêndio na maioria dos concelhos da região.

No domingo, a Madeira registou uma temperatura de 34 graus centígrados.