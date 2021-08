Os construtores que não conseguem dotar os seus veículos com a necessária autonomia teimam em alegar que esta não é importante, porque há quem não necessite. Mas a realidade é bem diferente, pois a autonomia anunciada pelos fabricantes fica, muitas vezes, longe da verdadeira experiência de utilização dos condutores e a ansiedade provocada quando o veículo eléctrico se aproxima do fim da carga gera um desconforto que leva muitos clientes a não optarem (ainda) por automóveis a bateria. E com alguma razão.

A What Car? pegou em 10 veículos eléctricos a bateria, entre os mais representativos do mercado, e mediu até onde conseguem chegar com uma carga completa de bateria. Por serem muitos veículos e pela necessidade de garantir que as condições eram iguais para todos, a publicação britânica recorreu ao antigo centro de testes da General Motors, em Bedfordshire.

Num circuito com 24,135 km, os 10 modelos efectuaram uma condução de arranque seguida de paragem (típica de uma utilização citadina) durante cerca de 4,2 km, para depois circular durante 6,4 km a 80,5 km/h e, por fim, 12,8 km a 112,6 km/h. Esta simulação pode não representar de forma realística o dia-a-dia de todos os condutores, mas representará o de alguns e tem o mérito de ter sido realizada com critério e profissionalismo.

O modelo que foi mais longe foi o Ford Mustang Mach-E, mas tratou-se de uma unidade com apenas um motor traseiro (RWD) e a bateria grande, com uma capacidade total de 98,7 kWh (88 úteis). O SUV eléctrico da Ford circulou durante 302 milhas, cerca de 485,9 km, mas a ter em conta os valores homologados no sistema europeu WLTP, a versão 4×4 do Mach-E deveria percorrer menos 70 km (anuncia em WLTP 540 km, em vez de 610 km), o que atiraria a autonomia para 415,9 km, muito abaixo da concorrência, apesar de continuar a usufruir de uma bateria maior do que os adversários directos, o Model 3 e o Taycan 4S, ambos com dois motores e tracção 4×4.

O segundo veículo que foi mais longe foi o Tesla Model 3 Long Range, estranhamente uma versão mais antiga, equipada com uma bateria com a capacidade total de 75 kWh (70 kWh úteis) quando os últimos modelos já montam baterias com 82 kWh e anunciam mais 34 km de autonomia. O Tesla ensaiado pelos britânicos percorreu 456,9 km, deixando ligeiramente atrás de si o Porsche Taycan 4S Battery Plus, com um acumulador com uma capacidade de 93,4 kWh (83,7 kWh úteis), com estes dois modelos a bater o Mach-E, caso o Ford se fizesse representar por uma versão igualmente com dois motores e tracção integral.

A 4ª posição entre os globetrotters pertenceu ao Audi Q4 e-tron 40 S Line, que percorreu 427,9 km com uma carga, superando por pouco o Kia e-Niro 64 kWh, que apesar de não possuir uma plataforma específica para eléctricos, como o Q4 e-tron, consegue ainda assim percorrer 413,5 km. O VW ID.3 Pro Performance Life, com bateria de 58 kWh, só pára ao fim de 363,6 km.

Modelo Distância percorrida Capacidade útil bateria Km por kWh Consumo kWh/100km (*) Ford Mustang Mach-E RWD Ext Range 485,9 km 88 kWh 5,52 18,1 Tesla Model 3 Long Range 456,9 km 70 kWh 6,59 15,3 Porsche Taycan 4S Battery Plus 452,1 km 83,7 kWh 5,47 21,3 Audi Q4 e-tron 40 S Line 427,9 km 77 kWh 5,63 18,0 Kia e-Niro 64 kWh 413,5 km 64 kWh 6,43 15,5 VW ID.3 58 kWh Pro Performance Life 363,6 km 58 kWh 6,27 15,9 Renault Zoe R135 GT Line 334,6 km 52 kWh 6,43 15,5 Skoda Enyaq 60 333 km 58 kWh 5,79 17,4 Fiat 500e 42 kWh Icon 225,2 km 37,3 kWh 6,11 16,6 Mazda MX-30 SE-L Lux 185 km 30 kWh 6,11 16,2

O Renault Zoe R135 GT Line surpreendeu entre os veículos mais pequenos e acessíveis, com 334,6 km, não ficando longe do ID.3 de 58 kWh, apesar de ser mais barato e ter menos bateria, ficando mesmo à frente do Skoda Enyaq 60, com um acumulador com uma capacidade de 58 kWh, que se revelou capaz de não parar durante 333 km. Os dois últimos deste ranking de 10 modelos são o Fiat 500e, com bateria de 42 kWh, capaz de percorrer 225,2 km, e o Mazda MX-30, que fica sem energia ao fim de apenas 185 km.

Como se esperava, o modelo eléctrico mais eficiente é o Model 3 Long Range da Tesla, com 6,6 km (4,1 milhas) por kWh, colocando-se à frente do Kia e-Niro e do Renault Zoe R135, apesar de mais leves e apenas com um motor, ambos com 6,4 km/kWh, cerca de 4,0 milhas. A seguir, no ranking da eficiência, vem o VW ID.3 (6,3 km/kWh) e os Fiat 500e e Mazda MX-30, com 6,1 km/kWh (3,8 milhas), com este último a provar que é um bom eléctrico a que apenas falta mais capacidade na bateria.

Os menos eficientes são o Ford Mustang Mach-E RWD Extended Range e o Porsche Taycan 4S Battery Plus, ambos com a capacidade de percorrer 5,47 km (3,4 milhas) por cada kWh consumido, com as suas maiores baterias a esconder uma eficácia que deixa a desejar.