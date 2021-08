As autoridades norte-americanas abriram uma investigação formal à Tesla e ao seu mecanismo de condução autónoma, o “AutoPilot“. A investigação, noticiada esta segunda-feira pela agência Associated Press, está a fazer as ações da empresa liderada por Elon Musk derraparem quase 2% no pré-mercado.

De acordo com a Associated Press, a investigação das autoridades norte-americanas está relacionada com os receios sobre possíveis dificuldades do sistema AutoPilot em detetar outros veículos em situações específicas, designadamente veículos de emergência parados.

Terão sido identificados 11 acidentes (desde 2018) em que carros da Tesla seguiam com o AutoPilot ligado e embateram em outros veículos que estavam com sinalização de emergência, incluindo luzes de emergência, setas iluminadas de desvio e cones a avisar para um perigo.

Todos os modelos que usam este sistema AutoPilot serão investigados, desde os modelos Y, X, S e 3, produzidos entre 2014 e 2021.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

As ações da Tesla reagiram à notícia de forma negativa, estando a cair 1,62% a poucos minutos da abertura da sessão nova-iorquina.