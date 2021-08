Naquele que é o terceiro concelho mais populoso do país, os dois principais candidatos à Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia não têm dúvidas em apontar o que “está mal” ou deve, pelo menos, ser melhorado nos próximos quatro anos. Os temas são unânimes: mobilidade e transportes, a nova ponte que vai unir as duas margens do Douro ou as políticas de habitação. Num frente a frente na Rádio Observador, entre José Cancela Moura (PSD/CDS-PP/PPM) e Eduardo Vítor Rodrigues (PS), houve também espaço para a chamada política pura e dura. O candidato social-democrata não quer ouvir falar de António Oliveira; já o atual presidente da Câmara de Gaia não anda “numa lógica da pior partidarite”, ao mesmo tempo que rejeita sair prejudicado nas urnas depois das várias polémicas que têm envolvido o Governo.

[Ouça aqui o debate na íntegra entre os dois candidatos]

José Cancela Moura não foi a primeira escolha do PSD para a Câmara de Gaia, que recaiu em António Oliveira, e o tema torna-se incontornável. As lutas de lugares na concelhia do partido ditaram o afastamento: “Isto não é uma desistência. Isto é uma questão de higiene”, dizia então o antigo selecionador nacional quando bateu com a porta, surpreendendo o líder do partido, Rui Rio. Sem a primeira opção e com o tempo para escolher um candidato a esgotar-se, o secretário-geral do PSD, José Silvano, atirava a toalha ao chão e antecipava: “Já não há tempo para escolher uma figura que venha de fora do partido”. Ficava assim estendida a passadeira ao líder da concelhia.

O processo que fez Rui Rio repensar a estratégia para Gaia é agora evitado pelo candidato que substitui António Oliveira: “Impus a mim próprio não voltar a falar sobre essa questão”, começa por dizer José Cancela Moura, para logo a seguir sanar o assunto e garantir que está de consciência tranquila: “Não me sinto responsável por aquilo que eventualmente possa ter sido a decisão do próprio”.

O debate entre os dois candidatos segue com Eduardo Vítor Rodrigues a assegurar que as polémicas que têm feito aumentar o número de vozes que pede uma remodelação governamental não vão afetar os autarcas socialistas: “Se vier a ser afetado é pela positiva, porque o Governo tem feito um bom trabalho na gestão da pandemia e não é o caso concreto de um ministro ou outro que mancha esse balanço”, afirma.

Garantindo que não está a pensar no adversário, o socialista olha para o trabalho que tem feito na autarquia, como sendo “um projeto para o município, que tem envolvido toda a gente. Não andamos aqui numa lógica político-partidária da pior partidarite e do aparelhismo nem numa lógica de gestão sectária”, rejeitando ainda assim que essa seja uma acusação dirigida ao adversário, que quer ser “uma alternativa à atual maioria socialista” em Vila Nova de Gaia.

Transportes dividem candidatos. O que vai acontecer aos trabalhadores?

Eduardo Vítor Rodrigues acumula as funções de presidente da Câmara Municipal de Gaia com as de presidente da Área Metropolitana do Porto, funções em que tem estado a gerir o concurso público para o transporte rodoviário. Até ao final do ano devem ser escolhidas as novas empresas de transporte de passageiros que vão servir a região. Uma das questões que têm sido levantadas pelos sindicatos do setor diz respeito à passagem dos trabalhadores das empresas atuais para as que as vão substituir.

Este é um ponto que leva os dois candidatos a discordar. Para Eduardo Vítor Rodrigues, a lei que se aplica a setores como as cantinas escolares ou a segurança privada, e que prevê uma transição dos trabalhadores entre empresas, não se aplica ao setor dos transportes: “O que nós conseguimos fazer foi no nosso caderno de encargos colocar um direito de preferência, mas isso não garante que os trabalhadores sejam todos transferidos”. “Não há nenhuma exceção aos transportes. Isso não é verdade”, atira José Cancela Moura.

A ponte que os separa

Até ao final do ano, deve ficar definido quem é o vencedor do concurso público para a construção de mais uma travessia do Rio Douro. Há três anos, a obra foi apresentada numa cerimónia em que estiveram presentes os autarcas de Gaia e do Porto, ficando acordado que o projeto seria suportado pelos dois municípios em partes iguais. Agora sabe-se que Gaia vai pagar mais. “O tabuleiro da ponte é pago em partes iguais por Gaia e pelo Porto, mas cada município tem que ser responsável pelos acessos do seu lado”, justifica o presidente em exercício.

José Cancela Moura compreende que a “orografia seja mais complicada de gerir do lado de Gaia”, mas garante que isso não é justificação para o município ser mais onerado. “A ponte serve os dois lados e, para ser franco, não tenho dúvidas de que a zona de Campanhã é mais beneficiada”, considera o candidato social-democrata, que ao mesmo tempo acusa o Porto de ser “muitas vezes tão egocêntrico”. “Não ficava nada mal que o Porto em vez de nos obrigar a assumir qualquer encargo desta natureza, que eu não aceito, consumisse os ‘prejuízos’ dos custos de construção de uma ponte, independentemente da solução encontrada”.

Sobre as políticas de habitação, Cancela Moura volta a apontar o dedo ao trabalho feito pelo atual presidente. “Tal como os transportes, a habitação é uma questão estrutural que se agravou nos últimos anos”, aponta. O candidato social-democrata não tem problemas em acusar a autarquia de “não ter feito a entrega de uma única habitação social” e sublinha que “há mais de 3 mil pedidos de habitação pendentes, que não foram tratados”.

A ideia é recusada por Eduardo Vítor Rodrigues, que é taxativo: “O facto de não fazer cerimónias exibicionistas de entrega de chaves a famílias não quer dizer que não tenha entregue casas a famílias. Temos cerca de 500 famílias que, durante estes anos, foram realojadas no município. Não temos é construído de raiz nova, isso não. Mas o facto de não haver construção não significa que não se tenha dado uma única casa”, explica.