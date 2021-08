O secretário da Defesa britânico, Ben Wallace, afirmou segunda-feira que estão a ser feitos esforços para retirar o pessoal britânico em Cabul e os seus parceiros afegãos, mas admitiu, retendo as lágrimas, que “algumas pessoas não voltarão”.

“Os nossos homens e mulheres das Forças Armadas estão a arriscar as suas vidas para o fazer, mas é a coisa certa a fazer. Eles [os funcionários afegãos] arriscaram as suas vidas nos últimos 20 anos”, disse Wallace, visivelmente emocionado, numa entrevista à rede de rádio britânica LBC.

Defence Secretary Ben Wallace breaks down in near tears admitting "some people won't get back" from #Afghanistan and "it's sad that the West has done what's it's done." pic.twitter.com/vhC3RBXLoH

— Bel Trew (@Beltrew) August 16, 2021