O PSD/Seixal vai apresentar uma queixa-crime por ofensa à integridade física devido a comentários do deputado socialista José Magalhães e do vereador comunista de Loures Rui Francisco no Facebook e apela a que “PS e PCP a nível nacional retirem a confiança política” a ambos.

Em causa está uma ação de campanha em que os sociais-democratas decidiram “começar a limpar o comunismo das ruas do Seixal” e onde sugeriram alterar o nome de cinco ruas do concelho, “tapando as antigas e colocando novas placas toponómicas simbólicas, mais pluralistas e democráticas”.

Em reação a uma publicação do Facebook que criticava a campanha do PSD/Seixal, o deputado do PS José Magalhães questionou se seria possível resolver o problema com uns cacetes, ao questionar: “Uns cacetes terapêuticos não resolveriam o problema?”

Ao Observador, o deputado socialista assegura que o comentário é dirigido ao facto o PSD/Seixal estar a violar a lei ao tapar o nome das ruas, sugere que o Ministério Público abra um inquérito para investigar a situação e realça que “a terapia deve ser preventiva”. “Se ao chegarem ao lugar onde querem violar a lei e encontrarem a autoridade pública de olhos abertos e cacete à cintura , atrevem-se?”, questiona, ao frisar que apenas em “mentes violentas” se trata de um comentário agressivo.

“Nem sabem interpretar nem saber viver em liberdade de expressão. Deixem de violar a lei e sejam homenzinhos”, atira ainda José Magalhães, numa reação ao pedido de retirada de confiança política.

No mesmo sentido, também Rui Francisco, vereador da CDU e candidato à presidência da Assembleia Municipal de Odivelas, comentou a publicação em jeito de crítica. “Começo a acreditar seriamente que devíamos ir atrás destes pulhas e dar-lhes no focinho. Eu estou pronto. Se o PSD não se sabe comportar em democracia e se sistematicamente assumem essa postura do ‘fazemos o que queremos e insultamos quem quisermos’ a solução é mesmo partir-lhes a tromba”, escreveu no comentário.

Comunicado importante ao povo do Seixal: Aqui posto de comando do PSD Seixal. Nesta madrugada de 16 de Agosto, a nossa candidatura, no âmbito da pré-campanha autárquica, procedeu a uma ação concertada com vista a começarmos desde já a concretizar propostas aprovadas em Assembleia Municipal que o Executivo comunista nunca executou.Para este efeito, procedemos à mudança do nome de 5 ruas que têm o nome repetido do nosso concelho, tapando as antigas e colocando novas placas toponómicas. A mudança de nomes das ruas foi motivada porque causa grandes constrangimentos à nossa população e gera conflitos na receção de encomendas, cartas e até em caso de emergência. Relembramos que o critério foi a seleção de ruas onde já exista outra igual na mesma freguesia. As ruas foram as seguintes: Rua 1o Maio —> Rua 25 de Novembro, Rua General Humberto Delgado —> Rua Major-General Jaime NevesRua Movimento das Forças Armadas —> Rua em memória das vitimas FP 25 abrilRua Luis de Camões —> Rua Manuel Maria Barbosa du BocageRua Julio Diniz —> Rua Pedro Eanes LobatoEsperamos sinceramente que a gravidade da hora que vivemos não seja tristemente assinalada por qualquer acidente de falta de humor ou comunismo exacerbado. Apelamos a todos os cidadãos do Seixal que no dia 26 de Setembro não fiquem em casa e nos ajudem a acabar com ciclo de 45 anos de comunismo que nos empobreceram e nos retiraram da rota do progresso.#autarquicas2021 #alternativa2021 #psdseixal Posted by PSD Seixal on Monday, August 16, 2021

Bruno Vasconcelos, candidato do PSD à Câmara Municipal do Seixal, admite ao Observador que acaba por se “sentir em perigo” com este tipo de comentários nas redes sociais, frisando que “poderá haver uma ou outra pessoa que, mais cegamente vincado por essas palavras, possa partir para ações físicas”.

“Acho que é inadmissível em democracia haver estes apelos à violência“, critica, ao assumir que em Loures “as coisas estão a ficar mais tensas” com este tipo de reações, enquanto pede que PS e PCP retirem a confiança política a José Magalhães e a Rui Francisco por ser “inadmissível que continue a haver ameaças físicas e apelo à violência”.

O candidato social-democrata argumenta que o objetivo da ação de campanha é “tentar mostrar um lado mais de liberdade no concelho do Seixal e não cingirmo-nos apenas a datas, ruas ou personalidades conotadas com a esquerda”. Até porque, realça, em 2018 foi aprovada na Assembleia Municipal uma proposta para alterar os nomes de ruas repetidas — com os votos contra do PCP — e “até à data nada foi feito”.

“A ideia será haver uma forma mais plural e tentar demonstrar ao país que no nosso concelho estamos governados por uma ideologia que ainda faz apelos a regimes autoritários como Cuba, Coreia do Norte e Venezuela”, acrescentou.

Questionado sobre as acusações de proximidade ao Chega com esta proposta, Bruno Vasconcelos desvaloriza e diz tratar-se de uma tentativa de “denegrir o PSD”. “Sentir-me-ia ofendido como se estivessem a dizer que esta é uma campanha tipo PCP ou BE quando apareceu. Acho que os extremos não são o caminho, há sempre o centro direita”, afirma.