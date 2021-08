O juiz que tem disseminado informações erradas sobre o coronavírus e incentivado as pessoas a não cumprirem as regras de controlo da pandemia anunciou que vai entregar, à Procuradoria-Geral da Repúbica, uma denúncia contra o Presidente da República, primeiro-ministro e restantes membros do Governo por “crimes contra a humanidade”, noticiou o jornal i.

O nome do juiz, criador do movimento “Juristas pela Verdade”, foi referido durante a manifestação contra a vacinação dos jovens este fim de semana, como reportou o Observador. O porta-voz do grupo de manifestantes junto ao centro de vacinação da Cidade Universitária (Lisboa), Francisco José, disse que teria de ligar ao “juiz Rui Castro”, mas não especificou o assunto.

Rui Fonseca e Castro foi suspenso de funções em março deste ano, após o regresso curto ao ativo (menos de um mês) que se seguiu a nove anos de licença sem vencimento.

Em seu nome pende agora um inquérito por difamação, do Ministério Público, na sequência de uma queixa do Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues.