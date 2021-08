A Câmara da Mealhada, no distrito de Aveiro, alterou o Programa APOIAR para “conferir maiores apoios” às empresas locais afetadas pelos confinamentos da pandemia, tendo atribuído cerca de 235 mil euros até julho, foi anunciado esta segunda-feira.

“O Programa APOIAR — Complemento Municipal da Mealhada foi alterado no sentido de conferir maiores apoios às empresas concelhias afetadas pelos confinamentos decorrentes da Covid-19”, refere a autarquia da Mealhada em comunicado enviado à agência Lusa.

Segundo a fonte, até ao mês de julho, a autarquia “atribuiu cerca de 235 mil euros a empresas dos mais diversos setores”.

“O orçamento municipal atribuiu exatamente 234.593,01 euros de apoios a empresas concelhias no âmbito do programa criado para ajudar as empresas em dificuldades. São empresas dos mais variados setores – restauração, comércio, serviços cabeleireiros, setor automóvel – que viram agora aumentado o valor deste apoio”, lê-se.

A autarquia explica que, inicialmente, o Programa APOIAR “previa um apoio máximo de 15% do montante financiado pelo programa nacional para as microempresas e de 7,5% para as pequenas empresas, mas os valores máximos triplicaram, passando para um máximo de 45% do valor aprovado para as microempresas e de 22,5% do valor aprovado para as pequenas”.

Segundo a nota, a alteração “deve-se à existência de um segundo confinamento que não era espectável à data de criação do referido programa”.

“No momento em que a Câmara Municipal tomou essa decisão não se antevia – a mera hipótese era considerada especulação – sequer a necessidade, que veio a acontecer, de um segundo grande confinamento, que se traduziu num acréscimo de dificuldades às empresas e que nos fez repensar os valores máximos destes apoios”, explica o presidente da Câmara Municipal da Mealhada, Rui Marqueiro, citado no comunicado.

