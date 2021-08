A Polícia Marítima apreendeu 65 pacotes de droga, com um total de cerca de 60 quilos de cocaína, que se encontravam num navio no Porto de Sines (Setúbal), revelou esta segunda-feira a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Em comunicado enviado à agência Lusa, a AMN explicou que a operação foi realizada pelo Comando Local de Sines da Polícia Marítima (PM), no domingo. O capitão do Porto de Sines e comandante local da PM, Rui Pedro Silva Filipe, “após algumas suspeitas, determinou a proibição de saída do navio” daquele porto.

Para o local, foi ativada uma embarcação da PM, com elementos do Grupo de Mergulho Forense (GMF) daquela polícia a bordo, “que efetuaram buscas”. Estas permitiram a deteção e recolha de “65 pacotes de estupefacientes, acondicionados numa caixa, com um total de cerca de 60 quilos de cocaína”, indicou a AMN. “A droga apreendida foi entregue à Polícia Judiciária, que também se deslocou para o local para acompanhar a operação”, revelou a mesma fonte.