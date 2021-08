O secretário da Saúde do Governo dos Açores, Clélio Meneses, anunciou esta segunda-feira que as associações de bombeiros da região vão receber dentro de 30 dias o apoio destinado à quebra de rendimentos devido à pandemia de Covid-19.

Em comunicado de imprensa, o executivo açoriano, de coligação PSD/CDS-PP/PPM, adianta que as associações de bombeiros do arquipélago vão receber “no total” cerca de 450 mil euros de apoios.

Clélio Meneses espera que estes apoios entrem nas tesourarias das associações nos próximos 30 dias, garantindo que o procedimento já está iniciado”, lê-se no comunicado.

O governo açoriano destaca que existem três associações que não vão receber o apoio, uma vez que não registaram quebra de rendimentos, devido à pandemia de Covid-19.

Segundo a nota enviada às redações, o secretário regional “esclareceu que só há cerca de uma semana foram rececionadas todas as informações que comprovam os prejuízos”, porque em “alguns casos as informações que foram dadas não correspondiam exatamente aos valores das perdas”.

Tendo em conta as diferenças observadas, o Governo Regional solicitou às associações de bombeiros informações que justificassem a perda de rendimentos ou a quebra financeira decorrente da pandemia“, acrescenta o executivo regional.

Uma vez que os valores já foram enviados para o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, o executivo já agiu “no sentido de se pagarem estes apoios”, lê-se ainda na nota.

No domingo, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada (AHBVPD) anunciou que iria tocar a sirene do quartel de Ponta Delgada nos dias 15, 16, 17 e 18 de agosto, pelas 13:00, durante três minutos, numa “ação de protesto contra o abandono do Governo Regional” para com aquela associação.

Esta segunda-feira, a AHBVPD suspendeu a ação de protesto devido ao anúncio do Governo dos Açores de que os apoios seriam regularizados num prazo de 30 dias.

Em março, os deputados na Assembleia Regional aprovaram por unanimidade uma proposta do PSD/Açores para a criação de “medidas de apoio urgente às associações humanitárias de bombeiros voluntários da região autónoma para fazer face às contingências resultantes da pandemia de Covid-19.