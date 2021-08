O primeiro avião militar alemão a aterrar em Cabul desde a tomada do poder pelos talibãs retirou do país apenas sete pessoas, devido ao caos no aeroporto da capital afegã, disse o governo na terça-feira citado pela Al Jazeera. A retirada de apenas sete pessoas num avião com capacidade para mais de uma centena gerou já algumas críticas às forças militares alemãs.

Após cerca de cinco horas a circular no ar devido a uma situação caótica no solo, relata a agência noticiosa DPA, o A400M aterrou apenas por breves instantes para levar então sete passageiros — cinco cidadãos alemães, um europeu e um afegão — e voar em direção a Tashkent, Uzbequistão, explicou um porta-voz do exército alemão.

“Tivemos uma situação muito caótica, perigosa e complexa no aeroporto”, disse a ministra da Defesa Annegret Kramp-Karrenbauer à emissora ARD. “Tivemos muito pouco tempo, pelo que só aceitámos pessoas que estavam no local.”

O plano original do governo alemão tinha sido o de colocar até 145 pessoas no avião, segundo noticiou a imprensa alemã na terça-feira, incluindo assim 57 funcionários da embaixada e 88 outros alemães. Mas um recolher obrigatório às 21h em Cabul, bem como o aumento da presença de combatentes talibãs em redor do aeroporto, impediram a embaixada de levar as pessoas a tempo para perto da pista.

“A admissão de pessoas da parte civil do aeroporto não foi possível pelos parceiros que exerciam a responsabilidade pela segurança no aeroporto”, disse um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

O A400M é oficialmente projetado para 114 passageiros, embora seja possível transportar até 150 pessoas durante a operação de evacuação, diz a DPA.

Os militares alemães foram criticados por apenas resgatarem sete pessoas de Cabul no seu primeiro voo de evacuação do Afeganistão, tendo até dado origem a um hashtag #SiebenMenschen (#SetePessoas) de contestação na internet, sobretudo quando comparado com o avião militar dos Estados Unidos C-17 Globemaster III lotado com 640 afegãos que fugiram de Cabul.

A Alemanha, que tinha o segundo maior contingente militar no Afeganistão depois dos Estados Unidos, quer transportar por via aérea milhares de cidadãos alemães e afegãos, bem como ativistas de direitos, advogados e pessoas que trabalharam com forças estrangeiras, disse na segunda-feira Angela Merkel.

O segundo avião do Bundeswehr, exército alemão, já pousou no aeroporto de Cabul esta terça-feira para uma nova operação de evacuação alemã, informações divulgadas por Annegret Kramp-Karrenbaue.