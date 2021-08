Não são de hoje os rumores e as notícias de que Cristiano Ronaldo está já a pensar na sua vida pós-Juventus. Aliás, também não são poucos os relatos de que a vecchia signora estará também a explorar o mercado, visto que o português termina contrato no final desta temporada, ou seja, no verão de 2022. Assim, se a equipa de Turim quer ganhar, ou pelo menos poupar alguma coisa, nem que seja no avultado salário do português, agora é altura de cobrar essa hipótese.

Nesta lógica, o Corriere dello Sport noticia esta terça-feira que Cristiano Ronaldo, através de Jorge Mendes, claro, está a negociar com o Manchester City. Se há uns anos juntar Pep Guardiola e Cristiano Ronaldo na mesma equipa seria de ficção científica, o futebol tornou-se de tal forma “desgovernado” ao nível do mercado de transferências, mas também tão centralizado ao nível de dinheiro, juntando-se aqui ao City o PSG, que qualquer mera coincidência com a ficção pode ser mesmo realidade.

Basta recordar que Leo Messi saiu mesmo do Barcelona em direção à equipa da capital francesa, à qual também Cristiano Ronaldo chegou a ser apontado (Jorge Mendes terá mesmo andado perto pelas redondezas do Parque dos Príncipes)…

Num exercício muito rápido e mais uma vez pensando apenas nos dois conjuntos que têm ditado as leis do mercado – PSG e Manchester City -, responder a uma contratação como a de Messi não é fácil. Só um salto de Neymar ou Mbappé, talvez, mas na última década e meia do futebol que este vive de uma “rivalidade” Messi-CR7, pelo que responder ao “10” argentino (agora virado número 30), o português é a opção mais lógica.

Portanto, além de Jorge Mendes estar em Londres a tratar de assuntos romanos, ou seja, ligados à AS Roma de José Mourinho, que ainda esta terça-feira anunciou o ex-Chelsea Tammy Abraham como novo avançado dos giallorossi, Manchester (e desta vez não o United, ao que parece) pode também ser lugar de negócio.

O regresso de Cristiano Ronaldo ao Real Madrid também já foi abordado várias vezes e ainda esta segunda-feira Edu Aguirre, jornalista considerado até próximo do capitão da seleção nacional, disse que o atual técnico merengue, o regressado Carlo Ancelotti, teria ligado a pessoas próximas do português.

No entanto, foi o próprio treinador italiano a vir para o Twitter explicar que apesar de Ronaldo ser uma “lenda” em Madrid, não deverá fazer parte do plantel dos blancos assim tão brevemente. “Cristiano é uma lenda do Real Madrid e tem todo o meu carinho e respeito. Nunca pensei em contratá-lo”, escreveu.