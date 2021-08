Internamentos em enfermaria e UCI devido desceram nas últimas 24 horas

O número de novos casos voltou a subir nas últimas 24 horas, com mais 2118 pessoas infetadas com o novo coronavírus. Neste momento, só em território nacional, já houve 1.006.588 casos de Covid-19, sendo que a região de Lisboa e Vale do Tejo é aquela em que há mais infeções a registar, 392.841, seguindo-se o Norte com 388.183.

O boletim diário da DGS revela que nas últimas 24 horas 3666 pessoas recuperaram da Covid-19.

Há menos 1559 casos ativos do que na segunda-feira, totalizando-se agora 43.745 pessoas com Covid-19 em território nacional. Os contactos em vigilância também desceram para 52.128, menos 1310 do que ontem.