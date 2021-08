“Continuo a acreditar que sou o melhor, que poderia lutar contra qualquer um, até agora. O dinheiro interessa, mas nunca lutei por dinheiro, o meu negócio é ser o melhor do mundo, não o dinheiro”. As palavras são da “Águia” Khabib Nurmagomedov, o ex-lutador de Mixed Martial Arts (MMA), invicto na modalidade, com 29-0, e também sem derrotas (13-0) naquela que é provavelmente a competição mais conhecida deste tipo de combates o UFC.

As referidas frases, ditas ao histórico e polémico Mike Tyson, no podcast Hotboxin’ With Mike Tyson, não são mais que uma perpetuação da atitude que Khabib sempre demonstrou ao longo da sua carreira, que terminou no final de 2020 e cujo ponto alto, pelo menos mediático, foi a luta com o “vistoso” Conor McGregor.

Agora — e espera-se que sem grandes lutas ao nível daquelas em que foi um dos melhores –, Khabib vai entrar no mundo do futebol como jogador, um sonho que sempre que teve e um amor que nunca escondeu. Nurmagomedov é o novo reforço do FC Legion Dynamo, da terceira divisão russa de futebol.

Foi nos últimos dias que o novo reforço do FC Legion Dynamo foi confirmado nas redes sociais, numa fotografia em que cumprimentava um dois responsáveis do clube. “A nossa ‘legião’ tem uma grande batalha pela frente e precisados de guerreiros. Preparem-se para enfrentar a nossa equipa com Khabib“, lê-se.

Recorda a Marca que, nos últimos meses, têm circulado vários vídeos do russo a jogar futebol com amigos e, inclusivamente, com o ex-futebolista (e muito titulado) holandês Clarence Seedorf, nos Emirados Árabes Unidos. A partir daí, começaram a cair, dizem os rumores, algumas propostas na secretária da “Águia”, incluindo de outra equipa da terceira divisão russa, o FC Kamaz.

“Jogar futebol profissionalmente é um sonho de criança e claro que tenho esse desejo. É o desporto rei, no final de contas”, afirmou ao canal russo Match TV, em declarações citadas também pela Marca. E será que Nurmagomedov já falou do seu sonho com muita gente? “Com quem é que eu não falei? Falei com o Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, com o dono do PSG e até com Cristiano Ronaldo”, rematou.

O ex-lutador russo já havia admitido ser fã de principalmente dois emblemas. O Spartak Moscovo (“excelentes”), atualmente treinado por Rui Vitória e recém eliminado da rota da Liga dos Campeões pelo Benfica, e o histórico Real Madrid (“clube de sonho”).

“O primeiro jogo do qual me lembro de ver os 90 minutos foi o Real Madrid-Juventus de 1998, na final da Liga dos Campeões. Lembro-me do Predrag Mijatović marcar a partir de uma posição e fora de jogo, mas ganhámos na mesma”, referiu ainda.