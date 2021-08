Em atualização

Morreu Paulão, o avançado angolano que jogou pelo Sport Lisboa e Benfica entre 1995 e 1997. O jogador representou a seleção angolana de futebol 42 vezes e marcou 19 golos ao serviço da seleção.

A notícia da morte foi avançada pela Federação Angolana de Futebol que indica que “o desporto nacional acaba de perder um dos seus ícones, vítima de doença”.

O clube deixou uma nota de pesar no site pela morte do antigo jogador, agora com 51 anos. As Águias lembram que, enquanto jogou pelo Benfica, participou em 27 jogos oficiais pela equipa principal e marcou três golos.

O Sport Lisboa e Benfica lamenta profundamente o falecimento de Paulão, antigo avançado angolano que representou o Clube entre 1995 e 1997.https://t.co/ALBAwX69ES — SL Benfica (@SLBenfica) August 17, 2021

Paulão jogou pela primeira vez no futebol português na época de 1994-1995 ao serviço do Vitória de Setúbal. Depois ficou duas temporadas no Benfica, uma no Académica de Coimbra e outras quatro no Sporting de Espinho, lembrou o site Mais Futebol.

Paulão, um dos melhores jogadores angolanos, voltou depois ao país de origem onde terminou a carreira em 2005, com 35 anos. Antes disso, marcou presença em duas Taças das Nações Africanas.