Portugal foi esta terça-feira derrotado pela Alemanha (34-30), no primeiro encontro do Grupo II da fase principal do Campeonato da Europa de andebol de sub-19, que decorre em Varazdin e Koprivnica, na Croácia.

Em Koprivnica, a equipa comandada por Carlos Martingo registava uma desvantagem de três golos no marcador ao intervalo (18-15) e não conseguiu inverter o rumo do resultado nos segundos 30 minutos, apesar de ter estado a um golo da igualdade na reta final do desafio.

Francisco Costa, com nove golos, André Sousa e Vasco Costa, ambos com oito, foram os melhores marcardores lusos, enquanto Tim Freihofer (10) destacou-se no lado germânico.

O outro encontro da ‘poule’, entre Dinamarca e a anfitriã Croácia, disputa-se ainda esta terça-feira, a partir das 19:30.

Na quarta-feira, a seleção portuguesa defrontará os nórdicos, pelas 17:30, sendo que passam às meias-finais os dois primeiros classificados de cada um dos dois grupos.