O produto interno bruto (PIB) do conjunto dos países da UE aumentou 2% no segundo trimestre, confirmou a nova estimativa divulgada esta terça-feira pelo Eurostat. Em Portugal, o crescimento foi quase duas vezes e meia superior a esse: 4,9%, o maior de toda a Europa na comparação com o trimestre anterior.

Em comparação com o ano anterior, a economia europeia cresceu 13,2%, depois do recuo homólogo de 1,3% no trimestre anterior, como já tinha sido indicado na estimativa rápida divulgada a 30 de julho. Aqui, na comparação homóloga, Portugal teve a quinta maior taxa de crescimento: 15,5%.

Na comparação homóloga, o crescimento em Portugal foi superado por países como Espanha, que cresceu 19,8%, e Itália, cuja economia “saltou” 17,3%.

Limitando a análise aos países que partilham a moeda única, o PIB cresceu 1,9% em comparação com o trimestre anterior e em termos sazonalmente ajustados. No primeiro trimestre, o PIB da zona euro tinha baixado 0,3% em cadeia (-0,1% na totalidade da União Europeia).

Onde a recuperação está mais atrasada é na criação de emprego, apesar de esta terça-feira o Eurostat ter revelado que o emprego cresceu 0,5% na zona euro. O número de pessoas empregadas na zona euro tinha baixado 0,2% no primeiro trimestre (tanto na zona euro como na UE) mas neste segundo trimestre o mesmo número aumentou 0,5% na zona euro e 0,6% na União Europeia.

Em comparação com o período homólogo, o emprego cresceu 1,8% tanto na zona euro como na União Europeia, acrescenta o Eurostat.