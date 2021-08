Dormir

O colorido The Magnolia Hotel, inspirado no ambiente de Palm Springs, foi um dos primeiros hotéis em Portugal a receber o selo Safe Travels, atribuído pelo Conselho Mundial de Viagens e Turismo, além do nosso Clean & Safe, do Turismo de Portugal. A segurança está, por isso, garantida. O espaço e o conforto também: são 74 quartos, 3 suítes e 7 cottages, piscina exterior aquecida, restaurante e cocktail-bar, cinema, ginásio e spa. Além do hotel, os hóspedes podem optar pelas moradias e apartamentos de luxo da equipa oficial de alugueres do resort, o Clube da Quinta, onde além de toda a privacidade e piscina exclusiva, é possível contar com um serviço personalizado.

Passear

A localização da Quinta do Lago não podia ser melhor: o resort insere-se no Parque Natural da Ria Formosa, cujas paisagens são capazes de encantar todos os amantes da natureza no seu estado puro. Como desfrutar deste cenário? Em longos passeios, claro, mas não só. No The Campus, centro desportivo da Quinta do Lago, é possível alugar bicicletas para descobrir toda a beleza natural que existe no resort e em seu redor, com um sem-fim de percursos possíveis que incluem paragens em alguns dos melhores locais da região para a observação de aves.

Comer

Sabia que é possível passar duas semanas de férias na Quinta do Lago e jantar num restaurante diferente quase todos os dias? O resort inclui 13 restaurantes, todos eles com uma oferta o mais diversificada possível – dos bifes suculentos da Bovino Steakhouse ao fine dining criativo, com aposta nos produtos locais, do restaurante Casa Velha. A grande novidade deste ano chama-se Umami e é um restaurante asiático baseado na robatayaki, a cozinha de fogo nipónica: o peixe, carne e legumes são grelhados sobre sobre carvão 100% ecológico e produzido de forma sustentável.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Jogar

Se todo o Algarve é um destino de excelência no que diz respeito ao golfe, a Quinta do Lago é-o ainda mais. Os seus três campos são reconhecidos internacionalmente, e o resort foi distinguido em inúmeras ocasiões como o melhor resort de golfe na Europa. O campo Sul, que foi palco do Open de Portugal por oito vezes, reabre em setembro após um investimento de 7 milhões; o campo Norte foi remodelado em 2014 e continua a ser um desafio para todos os golfistas; e o campo Laranjal é um regalo para a vista com os seus lagos, pinheiros e laranjeiras, que lhe dão um ambiente único.

Treinar

O The Campus é o complexo multidesportivo que muitos clubes profissionais gostariam de ter. As condições para a prática de diversos desportos, do fitness ao ténis, do futebol à natação são invejáveis. Não se pense, porém, que está reservado a atletas profissionais. Pelo contrário, seja qual for a idade e a preparação, basta ter vontade de treinar para encontrar aqui uma atividade à medida. Pode optar por aderir ao The Campus ao dia ou à semana ou pode apenas frequentar aulas ou alugar os courts de ténis ou padel à hora. Com toda a flexibilidade que oferece, quem sabe, não nasce aqui o bichinho por um desporto que nunca experimentou?