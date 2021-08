SEM: o restaurante onde não entra a palavra desperdício e o ingrediente comanda o menu

“Evitamos o termo sustentabilidade, porque sustentabilidade é sustentar uma coisa ou seja manter igual, e nós não queremos isso. O que nós estamos fazendo é regenerar, porque é isso que precisamos para mudar”, diz. “O exemplo que eu sempre dou é se estamos todos num barco e o barco tem buracos a ideia de sustentabilidade é não causar mais danos ao barco. Com a visão regenerativa a ideia é trabalhar para tornar o barco melhor para gerações futuras. O SEM é um bocadinho isso, mas aplicado à comida e ao impacto que ela tem nas nossas vidas e no planeta.”

Voltar à casa de partida e trabalhar com o que existe

A história começou em Londres há três anos, pouco depois de Lara e George se conhecerem, ambos chefs de formação e já com alguma experiência no cartório. Juntaram corações e cozinhas, já que os valores de ambos neste campo se entrelaçavam, e foram responsáveis por um pop up na capital inglesa. A rede de contactos do casal era extensa e a ideia surgiu rapidamente: “vamos trabalhar com o excesso”, lembra Lara. “Voltámos atrás na cadeira alimentar, fomos diretos aos produtores e perguntámos o que havia de excesso que eles não conseguissem vender ou que não tivesse valor comercial, porque a nossa ideia era trabalhar produtos subvalorizados.”

Cortes de carne que não eram usados, legumes murchos, frutas com estética fora do padrão da indústria, peixe fora da quota — tudo servia para encher os pratos destes dois cozinheiros de mão cheia. “Tudo o que parecia mau para o mercado, mesmo ainda antes de chegar ao consumidor, era maravilhoso para nós podermos criar pratos com isso”, diz. “Este pop up permitiu-nos perceber que este era um conceito possível de acontecer.”

Não se tratava de aproveitar coisas que estavam estragadas — nem perto disso —, tratava-se antes de interromper o sistema viciado do mercado de oferta e procura e os cânones de venda que estão impostos. Quase ao fim de um ano de pop up o processo inverteu e já eram os produtores a procurar Lara e George para escoar produto.

Depois do pop up acabaram ambos no Silo, o restaurante londrino (primeiro abriu em Brighton) de Douglas McMasters conhecido pelo caminho que tem traçado no universo do desperdício zero em restauração. Não podia fazer mais sentido para o casal estar ali, sobretudo porque George tinha acabado de ser promovido a head chef do espaço, mas a pandemia bateu à porta. “Com o restaurante fechado, nós a viver numa cave em Londres, precisávamos de repensar a nossa vida e as nossas opções eram Brasil, Nova Zelândia e Portugal”, conta Lara, que apesar de brasileira a sua família é portuguesa. Acabaram por vir para a Comporta no verão do ano passado onde marcaram a temporada com o Pêgo Pop Up, numa parceria com o restaurante local Sal. No fim da euforia, a pergunta: “ficamos ou voltamos para Londres?”

A resposta ao dilema da altura é hoje clara como a água. Lara e George ficaram e quiseram ir mais longe, continuar o ciclo que abriram em Londres num desafio de criar algo único por cá. “Não quisemos abrir o restaurante pelo marketing, quisemos fazer direito e concebê-lo de forma a ter um impacto real e provar que funciona esta engrenagem de produzir, cozinhar e servir sem desperdiçar”, explica Lara.

E os fornecedores? “Fornecedores não, eles são nossos parceiros”

Não há nomes de código envolvidos neste processo. Lara não gosta de chamar fornecedores àqueles que já se tornaram em grande parte amigos, prefere dizer que trabalham com parceiros — os que permitem que a magia na cozinha do SEM aconteça com o que a terra decidir dar. Quando pensaram à séria avançar com o restaurante a alavanca do casal foi o Projeto Matéria, uma iniciativa que se compromete a dar a conhecer o lado dos produtores, mapeando-os (ao mostrar o que produzem e onde estão), contando as suas histórias, dinamizando e participando em iniciativas que ajudem a reforçar esta rede de contactos.

“Foi a nossa salvação o Projeto Matéria, porque conseguimos ver quais eram os produtores com quem nos identificávamos e durante seis meses fomos visitá-los, contar sobre o SEM e tratar de parcerias futuras”, conta. Foram atrás de quem fazia rotação dos produtos, de quem não deixava terras expostas, de quem pescava com anzol, de quem abraça a permacultura e a agrofloresta como o futuro da agricultura.